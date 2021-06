Nieuw meldpunt voor mogelijke nieuwe toeslagenaffaire: huurders kunnen hun beklag doen over terugbetalingen

De toeslagenaffaire lijkt voorlopig nog niet over te zijn: mogelijk is het zo dat ontvangers van huurtoeslag, zorgtoeslag én kindgebonden budget onterecht terugvorderingen hebben ontvangen. De Woonbond is een meldpunt gestart om de problematiek in kaart te brengen; de grote schoonmaak bij de Belastingdienst duurt voort.

Huurdersvereniging Woonbond heeft een meldpunt gestart om de problemen te inventariseren. Terwijl we nog in de naweeën zitten van de kindertoeslagenaffaire lijkt de volgende tragedie ook boven water te worden gehaald. Wie namelijk tussen 2012 en 2016 toeslagen moest terugbetalen kan vooringenomen zijn behandeld, dat meldt De Telegraaf.

De Woonbond heeft meerdere signalen opgevangen dat sommige mensen om onduidelijke redenen alles moesten terugbetalen of buiten de boot vielen – terwijl deze mensen wél aan alle voorwaarden voldeden. De directeur van de organisatie wil de grootte van de problematiek in kaart brengen:

“Huurders die huurtoeslag ontvangen zijn vaak sterk afhankelijk van deze tegemoetkoming in de woonkosten. Als dat ten onrechte wegvalt of als ze grote bedragen terug moeten betalen komen deze mensen met een kleine beurs snel in de problemen.”

Het zou natuurlijk niet heel raar zijn als ook bij deze toeslagen mensen systematisch werden uitgesloten of gediscrimineerd. Het is namelijk wél heel onwaarschijnlijk dat een soort gelijk algoritmes alleen bij de kindertoeslagen werden gebruikt.

De Belastingdienst heeft uiteraard al verbeteringen beloofd, iets wat ze al ruim een jaar beloven. Ze gaan werken aan een herstelregeling, maar ondertussen lijken de problemen zich op te stapelen. De grote vraag zal zijn welke groep er niet nadelig is behandeld door de gelduitknijpende fiscus.

Ondertussen laat het goed zien hoe diep de rot zit bij de Belastingdienst. De kindertoeslagenaffaire was mogelijk alleen nog maar het begin van deze grote, noodzakelijke schoonmaak. Maar de vraag is nog maar hoe effectief de schoonmaak zal zijn, zolang de ‘nieuwe bestuurscultuur’ van Rutte en Kaag de touwtjes in handen blijven houden moeten we niet al te veel verwachten.

