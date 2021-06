Nieuwe AD-hoofdredacteur heeft ‘wilde’ plannen: ‘Meer vrouwen in de krant en op de site’

Rennie Rijpma (49) is per 1 juli de nieuwe hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad en de opvolgster van Hans Nijenhuis. En ze heeft nu al ‘wilde’ plannen waar vast iedereen op zit te wachten: ‘Meer vrouwen in de krant en op de site.’

In een interview bij haar eigen krant stelt ze zich voor en doet ze haar plannen voor de toekomst uit de doeken. Dat belooft niet veel goeds! Ze komt niet verder dan ‘meer digitalisering’ en ‘meer vrouwen aannemen’, waarbij dat laatste ook nog eens de boventoon voert.

Zelf is ze jaren geleden kennelijk op eigen kracht binnengekomen bij de wereld van de journalistiek en liet ze zich niet weerhouden door het feit dat die wereld door mannen werd gedomineerd. Maar om een of andere reden is ze er wel van overtuigd dat ándere vrouwen eerst een rolmodel moeten zien voordat ze zelf in beweging komen. Ook het (door haarzelf aangedragen) feit dat de AD-lezers voor de helft uit vrouwen bestaan, zet haar niet aan tot de gedachte dat meer vrouwelijke representatie wellicht helemaal niet nodig is.

En helemaal prima als ze capabele vrouwen aan weet te trekken hoor, die zijn er namelijk genoeg. Maar het feit dat dít de speerpunt is van haar beleidsstrategie is toch wel armzalig. Nu is het maar afwachten of ze voornamelijk blanke vrouwen aanneemt en woke-Nederland op haar dak krijgt wegens gebrek aan diversiteit. Of dat ze de NRC, Trouw en de Volkskrant achterna gaat en ook van die BIJ1-columnistes inhuurt. Die kans zit er nu namelijk dik in.