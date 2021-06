Nieuwe richtlijn: Indiase coronavariant is te ‘stigmatiserend’, dus heet voortaan “variant Delta”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat de benamingen van de verschillende varianten van het coronavirus aanpassen. Voorheen werden deze genoemd naar de plaats waar ze vandaan kwamen. Zo zagen we eerder al een opmars van de Britse, Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse en Indiase varianten. Maar dat is te “stigmatiserend,” zo besluit de WHO deze week.

Daarom krijgen de significante en gevaarlijke mutaties van Covid-19 vanaf heden een letter uit het Griekse alfabet om ze mee aan te duiden. Dit zou landen moeten aansporen om varianten actief op te sporen, aangezien ze niet meteen de naam van een heel land krijgen.

Het beleid geldt ook voor de reeds bestaande varianten. De Britse variant wordt Alpha, de Zuid-Afrikaanse Beta, de Braziliaanse Gamma en de Indiase krijgt de letter Delta.

Of de naamsveranderingen een succes worden, is nog niet duidelijk. Mogelijk komt het gewijzigde naamgevingsbeleid te laat om de wereldwijd reeds ingeburgerde termen weer los te wrikken en te vervangen door Griekse letters.