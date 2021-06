‘Omstreden’ Gouden Koets vannacht in alle stilte een Amsterdams museum in getakeld

De Gouden Koets, waarin traditiegetrouw Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima van Paleis Soestdijk naar de Ridderzaal rijden op Prinsjesdag, is met een grote hijskraan vannacht het Amsterdam Museum in de hoofdstad in gehesen.

Het rijtuig komt juist uit een restauratiebeurt, en zal de tot begin 2022 te bewonderen zijn als pronkstuk van het museum.

De Koets raakte de afgelopen jaren in opspraak, omdat het rijk versierde voertuig een ‘slavenpaneel’ bevat waarop te zien is hoe inwoners van de koloniën eer betuigen aan Nederland. Het maakte de Gouden Koets tot doelwit van activisten, die vinden dat de “racistische” wagen daardoor zijn langste tijd gehad heeft.

Het Koninklijk Huis heeft nog geen besluit genomen of de Gouden Koets weer gebruikt zal worden op Prinsjesdag als de expositie in het Amsterdam Museum erop zit.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!