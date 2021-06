Ondanks suikertaks in D66-partijprogramma: politiek assistent van Sigrid Kaag wordt lobbyist voor Coca-Cola

Duane van Diest, de politieke assistent van D66-partijleider Sigrid Kaag, wordt lobbyist voor The Coca-Cola Company – het bedrijf achter de befaamde frisdrank. Dat nieuws werd wereldkundig gemaakt door NRC Handelsblad-journaliste Lamyae Aharouay, die het bracht als “stolpnieuws.”

De overstap van de D66’er naar de frisdrankgigant is opmerkelijk, gezien het standpunt van de sociaal-liberale partij over deze materie. In het verkiezingsprogramma van afgelopen maart schreef de partij dat ‘nog altijd fabrikanten te veel suiker in hun producten stoppen en nog altijd zijn gezonde keuzes moeilijker voorhanden of duurder dan ongezonde alternatieven.’ Daarom wilde partij een zogeheten ‘suikertaks’ invoeren: een hoger belastingtarief voor zoete waren. “We verhogen de belasting op suikerhoudende dranken naar Brits voorbeeld en onderzoeken een algemene suikerbelasting,” legde de partij van Sigrid Kaag uit: “Het effect is dat fabrikanten frisdrank met minder suiker maken.”

Het heeft Kaags adjudant Van Diest er niet van weerhouden om nu te gaan werken voor Coca-Cola. Hij zal binnenkort aan de bak moeten om nieuwe regels over suiker te voorkomen die zijn vorige werkgever juist nog dolgraag wilde invoeren.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!