Onderwijsinstellingen van Utrecht financieren langste regenboogfietspad ter wereld

Veel geld spenderen aan een leeg symbool waar helemaal niemand wat aan heeft? Dat klinkt de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht als muziek in de oren! Samen met het UMC Utrecht financieren zij de komst van het langste regenboogfietspad van de wereld, zodat ‘iedereen welkom is om helemaal te zijn wie die is’. Dat meldt de Universiteit Utrecht.

570 meter aan ‘virtue signalling’, betaald door onderwijsinstellingen en een ziekenhuis, omdat de gemeente het weliswaar een goed idee vond, maar er niet aan mee wilde betalen. “We willen hiermee laten zien dat iedereen zichzelf kan zijn en welkom is in het Utrecht Science Park”, aldus Elena Valbusa, Diversity Officer (ja, echt) van Hogeschool Utrecht. “Iedereen, dus ongeacht je kleur, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, maar ook ongeacht je beperking of het inkomen van je ouders. Wij kijken liever naar de mens, met ieders eigen talenten en kwaliteiten en hoe we die verder kunnen ontwikkelen.”

Potverdorie wat een waardevolle bijdrage is dat zeg! Door dit fietspad zal straks geen enkele homo of transgender straks nog gepest of belaagd worden op het Utrecht Science Park. Blij om te zien dat onderwijsgeld naar dit soort nuttige zaken gaat en niet bijvoorbeeld naar onderzoek voor beleid om daadwerkelijk wat aan discriminatie en intolerantie te doen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Wat ze wél gaan doen, nu ze toch lekker bezig zijn, is een lezing- en een podcastserie in het leven roepen om nog meer diversiteit- en inclusiegedram te propageren aan studenten. Dat gaat pas echt een feestje worden zeg!

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!