Ongeloofwaardige Wopke Hoekstra pretendeert teleurgesteld te zijn dat Omtzigt opstapt

CDA-fractieleider Wopke Hoekstra en interim-partijvoorzitter Marnix van Rij hebben een verklaring doen uitgaan waarin ze pretenderen heel teleurgesteld te zijn dat Pieter Omtzigt zijn partijlidmaatschap heeft opgezegd.

Critici zijn ervan overtuigd dat de memo van Omtzigt, die puur bedoeld was voor intern gebruik, bewust gelekt is met het doel hem ervan te overtuigen de eer aan zichzelf te houden. Op sociale media gaan er ook geluiden op dat de aanvallen van prominente VVD’ers van vandaag – Henk Kamp is een voorbeeld – ook dit doel dienden. Een cynicus vermoedt zelfs dat dit mogelijk gecoördineerd is met de CDA-top zodat Hoekstra publiekelijk schone handen houdt. Maar ja, dat zijn vermoedens, geen bewezen feiten.

Wat ik al vermoedde: ze hebben zijn memo aangegrepen en gelekt om hem definitief weg te pesten. ‘Functie elders’ geslaagd. Althans, dat denken ze. Het grotere plaatje is het totale failliet van het politieke midden in Nederland. De beweging Omtzigt zal als een Phoenix herrijzen. https://t.co/SqkRaj5BAF — Zihni Özdil (@ZihniOzdil) June 12, 2021

Hoe dan ook, hier de tekst van de verklaring:

Beste CDA-er,

Wij zijn ontzettend teleurgesteld en geschrokken dat Pieter Omtzigt besloten heeft het CDA te verlaten. We kunnen niet anders dan zijn besluit respecteren maar hadden op een andere uitkomst gehoopt.

We hebben Pieter de ruimte gegeven rust te nemen en veel gesprekken gevoerd over wat hij daarbij nodig had. We hebben met elkaar er alles aan proberen te doen dit moment te voorkomen.

Het is zeer beschadigend dat de notitie van Pieter die voor de commissie Spies was bedoeld op straat is komen te liggen. Wij hadden graag met hem vanuit onze gemeenschappelijke christen democratische overtuigingen de inhoudelijke discussies willen oppakken. Omzien naar elkaar, een betrouwbare en dienstbare overheid. Een eerlijke en sterke economie en een veilige samenleving zonder daarbij de rekening door te schuiven naar de volgende generaties.

Wij hadden gehoopt samen met Pieter hier verder aan te bouwen, om Nederland mooier en beter te maken. Het doet ons als partij veel pijn dat het op deze manier tot een einde moet komen. We bedanken Pieter voor zijn jarenlange tomeloze inzet als volksvertegenwoordiger namens het CDA.

Wij wensen Pieter een spoedig herstel. En wensen hem en zijn familie het allerbeste en hopen dat hij de rust kan krijgen die hij nodig heeft.

Met vriendelijke groet,

Wopke Hoekstra

Partijleider

Marnix van Rij

Interim-partijvoorzitter