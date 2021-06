Oranje met gênante nederlaag uitgeschakeld in EK: ‘Volkomen mislukt toernooi, nauwelijks houvast voor toekomst’

Het EK voetbal voor Nederland is voorbij: het nationale elftal was in Boedapest gisteren niet opgewassen tegen Tsjechië, en moest na 90 minuten met 2-0 het veld verlaten. De achtste finales zijn dus het eindstation voor Oranje.

Kranten laten geen spaan heel van de speelwijze van het elftal. Het Algemeen Dagblad concludeert: “Het EK is volkomen mislukt, houvast richting de toekomst is er nauwelijks.” Alle sterspelers worden gefileerd: “Wijnaldum was “vermoeid,” Depay “onvoorstelbaar slecht”, Frenkie de Jong “nooit bepalend” en De Ligt – die een rode kaart kreeg- “maakt een dure fout.”

De Telegraaf richt de pijlen vooral op Frank de Boer. Het elftal dat hij coacht “betaalt hoofdprijs voor zijn stommiteit,” aldus de krant. Waarna nog eens het omstreden 5-3-2-systeem wordt afgekraakt. “Allerlei meelifters, performance coaches, charlatans en wat al niet meer kregen de ruimte zich te profileren,” concludeerde de grootste krant van het land.

De Volkskrant sprak van een “smadelijke, kansloze nederlaag.” Het Parool ziet als één van de weinigen lichtpunten voor de toekomst: de ploeg van Frank de Boer moet “stevig nadenken.” Het roer moet om bij de KNVB, vinden zij.