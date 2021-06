Orbán zegt voetbalbezoek aan regenboogkleurig München af, gaat liever dineren met Italiaans extreem-rechts

Als het nationale elftal van Hongarije vanavond speelt in München tegen zijn Duitse tegenhanger, zal premier Orbán daar niet bij aanwezig zijn. De regeringsleider van het Midden-Europese land gaat daarentegen naar Brussel, waar hij zal dineren met Giorgia Meloni. Dat schrijft Politico, nadat ze een inkijkje hebben gehad in de agenda van de Italiaanse politica.

Meloni is de partijleider van het extreem-rechtse Broeders van Italië, die in hun thuisland op een haar na aan kop gaan in de peilingen. Maar behalve dat is de politica ook de president van de Europese conservatieve partij. Orbáns partij is sinds diens uittreding uit de christen-democratische Europese Volkspartij niet vertegenwoordigd door een overkoepelende EU-beweging. Mogelijk zoekt de Hongaar aansluiting bij de door de Italiaanse geleide coalitie, waar namens Nederland JA21 en de SGP bij zijn aangesloten.

Door het diner in Brussel ontloopt Orbán een afgang in München, waar hij zou worden geconfronteerd met regenboogkleurige demonstraties tegen de anti-homowetgeving die zijn partij deze maand door het nationale parlement loodste.