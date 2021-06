Peiling Maurice de Hond: CDA stort helemaal in elkaar, houdt nog maar acht (8!) zetels over

Volgens de nieuwste peiling van Maurice de Hond is het CDA nóg verder in elkaar aan het storten. Als er vandaag verkiezingen waren dan zou de partij genoegen moeten nemen met acht (8!) magere zetels. En het meest interessante? De peiling werd deels gedaan voor Pieter Omtzigt uit de partij stapte en deels erna. De uitslag was in beide delen hetzelfde. De kiezer zag het dus al aankomen en keerde het CDA de rug al toe voor Omtzigt dat zelf officieel deed.

Bij het CDA wilden ze ongetwijfeld af van Pieter Omtzigt – hoewel ze publiekelijk heel hypocriet doen alsof dat echt niet zo is – zodat de partij snel kan doorgaan met formeren. Wopke Hoekstra wil immers ten koste van alles deelnemen aan de nieuwe regeringscoalitie, maar Omtzigt stelde zich intern kritisch op. Die moest dus weggeduwd worden. Nou, dat is gelukt. Gisteren gooide Omtzigt de handdoek in de ring.

Natuurlijk keken we daarom allemaal uit naar de nieuwste peiling van Maurice de Hond, om te kijken of deze saga van invloed zou zijn op het zeteltal dat het CDA zou halen als er nu nieuwe verkiezingen waren. Welnu, het antwoord is binnen: het CDA is nóg verder in elkaar gestort. Sterker, er is eigenlijk helemaal niets meer van over. De oude machtspartij, die onder Balkenende nog meer dan 40 (!) zetels bezette in de Tweede Kamer zou er nu slechts acht (8!) krijgen als er vandaag verkiezingen waren.

Het is een historisch laag peilresultaat voor de nepchristendemocraten. En als dit ooit een verkiezingsuitslag wordt dan is de partij natuurlijk op een haar na dood.

Opvallend is dat de steun voor het CDA al gedaald was van de 11 virtuele zetels vorige week naar de magere 8 van deze week voordat Pieter Omtzigt uit de partij stapte – maar natuurlijk niet voordat het bekende en onderhand controversiële memo van zijn hand naar de media was gelekt. Pro-Omtzigt kiezers hadden toen dus al de conclusie getrokken dat hij niet behouden kon worden voor de partij en waren vanaf dat moment bereid om met hun voeten te stemmen.

Kortom: het CDA wordt op bijzonder kundige wijze gesloopt door kartelpoppetjes Wopke Hoekstra en Marnix van Rij. Niemand kan die partij zo goed van alle mogelijke draagvlak ontdoen als deze twee Rutte-vrienden. Want vergis je niet, de reden dat dit document gelekt is, is natuurlijk dat de CDA-top Omtzigt het laatste duwtje wilde geven zodat er nu snel doorgeformeerd kan worden. Omtzigt lag intern een beetje dwars. Daar wilden ze iets aan doen.

Nou, dat is ze gelukt. Gefeliciteerd hoor, heren, jullie hebben Omtzigt eruit gewerkt én je eigen partij gedecimeerd! Well done!