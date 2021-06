Pfff… Quasi-gemeend verzet van Rutte tegen Kaag-coalitie: ‘Combinatie met PvdA en GroenLinks ligt niet voor de hand’

VVD-leider Rutte verzet zich steeds heftiger tegen het idee van de ‘Kaag-coalitie’. Hij zegt dat een kabinetsformatie met de PvdA en GroenLinks geen voor de hand liggende combinatie is. “Integendeel”, aldus Rutte.



D66, PvdA en GroenLinks zien zichzelf al praktisch in het kabinet zitten. Maar vanuit de VVD en het CDA lijkt er steeds meer weerstand te komen voor deze combinatie. En informateur Mariëtte Hamer zal naar verwachting de Tweede Kamer om meer tijd gaan vragen, zo bericht de NOS.

Omdat er al veel gesprekken zijn geweest en de linkse partijen nog altijd positief zijn over kabinetsdeelname, lijkt het hier te gaan om een poging van Rutte om er zoveel mogelijk uit te halen. Hij wil natuurlijk niet dat D66, PvdA en GroenLinks straks te veel invloed krijgen op het regeerakkoord.

Opvallend is namelijk dat hij, samen met CDA-leider Hoekstra, eigenlijk alleen maar tegenstribbelen. ‘We willen liever geen PvdA en GroenLinks.’ Oké, maar wat dan wél? Daar hoor je ze niet over. En nu het door dit soort weerstand alleen maar langer gaat duren, is het uiteindelijk de PvdA die hierdoor in een kwaad daglicht komt te staan. Het is namelijk hun informateur die het niet voor elkaar lijkt te krijgen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Alles wijst er nog steeds op dat het kabinet uit de voorgenoemde partijen zal gaan bestaan, maar Rutte en Hoekstra willen gewoon het onderste uit de kan halen en zoveel mogelijk invloed krijgen (en behouden) zodra er eindelijk een kabinet is. Als de beide heren echt zó tegen waren, dan hadden ze die combinatie met de PvdA en Groenlinks namelijk wel direct afgeschoten. Maar uiteindelijk zullen VVD en CDA gewoon met PvdA en GroenLinks gaan regeren, hoor. Een te lange formatieperiode geeft qua negatieve beeldvorming namelijk ook af op hen, zullen ze uiteindelijk redeneren. Wacht maar af.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!