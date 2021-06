PvdA-leider Ploumen zet haar nagels in Hoekstra (CDA): ‘Hou op met schijnbewegingen en alleen maar ‘nee’ zeggen’

PvdA-fractievoorzitter Lilianne Ploumen heeft vanmiddag stevig uitgehaald naar haar CDA-collega Wopke Hoekstra. Ze vindt dat de christendemocratische partijleider de formatie frustreert, door veel “schijnbewegingen” te maken en heel vaak nul op rekest te geven. Op een zonovergoten Binnenhof laat de sociaal-democrate weten klaar te zijn met dat gedrag:

“Wij zijn bereid met iedereen te praten. De mensen willen horen: wat gaan jullie nu doen? We hebben drie maanden geleden hokjes rood gekleurd, we zitten in de problemen, heb ik morgen nog een baan? Al dat gepraat over ‘ik wil dit niet’ en ‘ik wil niet met die’, allemaal tot je dienst. We moeten nu vooruit.”

Voor Hoekstra persoonlijk had Ploumen ook nog enkele scherpe teksten klaar liggen: “Hou op met al die schijnbewegingen en hou op met alleen maar ‘nee’ zeggen.” Ook verweet ze de partij wel met FVD in Brabant te willen samenwerken, maar niet met haar eigen partij in Den Haag: “Blijkbaar vindt hij de verschillen met PvdA en GroenLinks groter dan met Forum voor Democratie waarmee het CDA in Noord-Brabant samenwerkte.”

Hoekstra heeft nog niet gereageerd op de gepeperde boodschap van Lilianne Ploumen.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!