PVV’er Dion Graus weer beschuldigd van misbruik: ‘Arib ontzegde hem toegang tot Tweede Kamergebouw’

PVV-Tweede Kamerlid Dion Graus is weer betrokken bij een controversiële MeToo-affaire. De NRC bericht namelijk dat Graus door een voormalige fractiemedewerker ervan beschuldigd wordt dat hij haar “tot heel ernstige dingen” heeft gedwongen.

Graus dwong haar, zegt ze, om mee te gaan naar werkbezoeken en etentjes. Ook zou hij haar hebben aangezet tot het drinken van alcohol terwijl ze dat niet gewend was. Wat er verder specifiek gebeurd is kan het NRC niet zeggen – die specifieke informatie is niet gedeeld met de krant, behalve dan dat het “heel ernstig” zou zijn.

In februari zou de jonge vrouw naar Kamervoorzitter Khadidja Arib zijn gegaan met haar klacht. Die besloot daarop om Graus de toegang tot het Tweede Kamergebouw te ontzeggen. Alleen voor stemmingen was hij nog welkom.

Graus ontkent de beschuldigingen. PVV-leider Geert Wilders weigerde eerder actie te ondernemen tegen Graus, na vergelijkbare beschuldigingen van diens ex-vrouw.

