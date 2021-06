RIVM schroeft vaccinatietempo terug: vandaag slechts één nieuwe jaargang (1981) toegevoegd aan prikagenda

Het RIVM voegt vandaag slechts één nieuwe jaargang toe aan de vaccinatie-agenda. Vanaf vandaag kan iedere Nederlander die in 1981 is geboren een afspraak maken met de GGD om zich te laten vaccineren. Deze mensen zullen een vaccin van Pfizer of Moderna krijgen, zo kondigt de rijksdienst aan.

Dat mensen die in 1982 zijn geboren zich niet kunnen aanmelden, is een breuk met de snelheid die het RIVM de afgelopen weken betrachtte. Op de meeste dagen mochten namelijk twee nieuwe jaren zich aanmelden voor een prik. Soms was dat er slechts eentje, maar dit ging dan om jaartallen waarvoor het schaars geleverde Janssen-vaccin gebruikt zou gaan worden. De lichting van 1981 krijgt echter Pfizer en Moderna.

Het is onbekend waarom het RIVM de snelheid ietsje verlaagt. Wel was het gisteren bij de GGD erg druk aan de telefoon en op de website, waardoor het aantal beschikbare tijdslots wellicht eerder dan verwacht is volgestroomd.

