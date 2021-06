Roddelpraat! Jan Roos valt quasi-antiracisten BLM keihard aan: ‘Zijn uitkeringen eigenlijk een blanke uitvinding!?’

Het was weer eens een bijzonder controversiële aflevering van Roddelpraat met Jan Roos en Dennis Schouten deze week. Want de twee heren bogen zich over de controverse rond TikTokker en Instagrammer Lies Zhara. Deze mooie dame was onder vuur komen te liggen omdat ze dreadlocks had, wat zogenaamd racistisch zou zijn. Nou, daar vond met name Roos het zijne van. Als blanken geen vlechten in het haar meer mogen, zei hij, nou, dan mogen mensen met een kleur ook niet meer met de auto, of paracetamol gebruiken, of iets anders dat uitgevonden is door blanken eten, drinken of doen. Daarbij ging Roos vól op het politiek-incorrecte orgel.

Het item begon met een video van een huilende Lies Zhara die haar TikTok-account met mogelijk miljoenen volgers (!) is kwijtgeraakt omdat ze zich schuldig zou hebben gemaakt aan “racisme.” Omdat ze dreadlocks in heeft. Natuurlijk is dat totaal geschift. En het is tekenend voor die hele woke, quasi-antiracistsche beweging die nu overal opdoemt. Deze mensen zijn zelf de grootste racisten en fascisten mogelijk, legde Roos uit. En daarna confronteerde hij die mensen met de logische gevolgen van hun argumentatie.

“Blijkbaar kun je op een gegeven moment zeggen, ‘ja maar dit hoort bij die huidskleur.’ Dat is van díé huidskleur. Dus dan mag jij, nee, jij mag geen vlechtjes, want jij bent blank.’ Maar dan denk ik, als dat op die manier gaat wordt het een beetje een rare wereld,” aldus Roos, die langzaam op dreef kwam en zichtbaar boos werd. “Want dan zou je bijvoorbeeld ook kunnen zeggen tegen people of color, zoals negers tegenwoordig heten, van ‘oké, maar telefonie is een blanke uitvinding. Een meneer Bell. Dus ik wil niet dat die gasten ga bellen. En vliegtuig, Anthony Fokker was een blanke. Dus ik vind dat donkere mensen ook niet mogen vliegen.”

Daarop vroeg Schouten Roos of zijn vader, een kaasboer, dan nog wel kaas mag verkopen. Ja, dat mag natuurlijk wel, want kaas is “blank.” Maar, voegde Roos toe in een satirische zin waarmee hij ongetwijfeld voor een nieuwe woedeuitbarsting zal zorgen onder extreemlinkse woke-activisten getuige Schoutens reactie, “hij mag geen donker persoon aannemen. Dat doet hij natuurlijk ook niet, want hij heeft een verschrikkelijke hekel aan die mensen… Maar dat mag niet.”

Sterker nog, als Roos een donker persoon “nu met een haring zie, die sla ik hem uit zijn handen. Dan zeg ik, ‘hé, dat is ónze haring! Dát mag niet. Het enige dat jij mag eten is een banaan! Zo gek wordt het dus op een gegeven moment. Mag een donkere man op een fiets rijden? Nee, is een blanke uitvinding. Hij gaat maar lekker lopen. En niet op schoenen, ja, want die hebben wij ook uitgevonden. Gewoon op blote kakkies langs de weg lopen en dan niet op een gegeven moment als je pijn in je poten krijgt een paracetamolletje nemen: óók onze uitvinding.”

“Je gaat maar lekker op een stukje hout zitten kauwen daar in het bos, dat doen jullie, wij nemen een pilletje, klaar. Oh wacht nog eventjes! Als je op een gegeven moment denkt, ‘ik wil het pilletje’ – dat je niet krijgt, overigens! – met een slokje water nemen’: waterleidingen hebben wij, hebben we van de Romeinen, die waren [ook] blanken. Dus gewoon lekker met een vaas op je hoofd op die blote voetjes lopen totdat je bij de put bent. Dat zuip je dan maar op.”

Natuurlijk was Roos nog niet klaar. Want, vroeg hij zich af, “zijn uitkeringen eigenlijk ook een blanke uitvinding?” Hij hoopt van niet, voegde hij daar aan toe, “want dat wordt een zootje.”

“Weet je wat het is? Als ik dat nu zo zeg, dat er blanke dingen zijn wat zij niet mogen, dan zullen mensen zeggen: dit is racistisch. Maar op het moment dat je het andersom doet dan is het niet racistisch. En dat maakt het dus gelijk alweer racistisch,” legde Roos uit. Want natuurlijk meende hij het allemaal niet létterlijk. Zijn boodschap was dat dit de redenering van de quasi-antiracisten van de Black Lives Matter-wokebrigades is, en dat dit de uitkomst wordt als blanken dezelfde redenering volgen.

Sterker nog, concludeerde Roos het item, hij houdt zelf heel erg van allemaal zogenaamd “zwarte” dingen, zoals een blikje Fernandes. Een emmer met kippenpoten. Maïs. “Dan zeggen ze waarschijnlijk ook, dat mogen alleen donkere mensen eten, maar dat vind ik niet,” aldus Roos terwijl hij helemaal losging op het voedsel dat voor hem stond.

Maar de moraal van dit verhaal was, legde Roos uit, nou juist dat zwarte mensen van hem alles mogen doen dat hoegenaamd uitgevonden is door blanken, en dat dit andersom óók moet gelden. We zijn immers allemaal gelijk, ongeacht onze huidskleur.

Op dat moment gooide Schouten een paar bananen naar Jan. “Oh. Ik denk dat dit einde YouTube wordt,” grapte Roos in anticipatie op mogelijke cancelacties van woke deugactivisten. “Ik denk dat we dit niet moeten doen. Nee, Den, doe dit maar niet. Ik heb óók zin om overal kinderen te maken en er niet voor te zorgen. En laat die meid lekker haar TikTok-account houden.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het goede nieuws voor Roos en Schouten? Hun programma is ongekend populair. Per uitzending halen ze steeds rond de 350.000 kijkers, wat zelfs voor een tv-programma een zeer goed resultaat is – en ze worden financieel gesteund door hun kijkers die maandelijks een vast bedrag doneren en Roddelpraat daardoor in de lucht houden. Daar kunnen deugers niet tegen cancelen, hoe hard ze het ook proberen. En kunnen Jan en Dennis hopelijk nog heel lang programma’s maken, zonder dat ze daarbij het gevaar lopen van hun platform te worden geknikkerd door eerloze beroepsgekwetsten.