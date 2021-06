Rutte (VVD) gaat weer vol op het woke en anti-Hongarije orgel: ‘Haat heeft geen plek in onze Unie!’

Het is weer eens zo ver. Mark Rutte is vandaag wéér vol op het orgel gegaan tegen een vrij en soeverein EU-land. Hij wil actie. Tegen Hongarije. Want dat land heeft andere normen en waarden dan hij. En dat kan niet. “Haat, intolerantie en discriminatie hebben geen plek in onze Unie,” schrijft Rutte in zijn reïncarnatie van een omgekeerd calvinistische predikant. Daarbij definieert hij natuurlijk wat dat soort termen precies betekenen.

“Haat, intolerantie en discriminatie hebben geen plek in onze Unie,” mekkert premier Rutte (VVD) vandaag op Twitter. “Daarom staan wij vandaag en elke dag voor diversiteit en gelijke rechten voor de LHBTI-gemeenschap, zodat onze toekomstige generaties kunnen opgroeien in een Europa van gelijkheid en respect.”

Daarom heeft hij samen met een heel scala aan postmodernistische Europese ‘leiders’ een verklaring getekend waarin het “gedrag” van Hongarije veroordeeld wordt. Want de wet die ze daar onlangs aannamen, nou, die vinden ze allemaal héél erg.

Ach ja. Wat vinden ze het allemaal belangrijk, hè? “Europese waarden” van “inclusie,” “homorechten,” “transgenderrechten,” en ga zo maar door. Nu waren al die dingen tot een paar jaar geleden nog verboden in heel Europa – zelfs het homohuwelijk – maar opeens zijn die woke-dingen “Europese waarden” pur sang. Ja, ja, tegenwoordig vinden ‘we’ allemaal dat genderneutraliteit een natuurwet én morele plicht is. Of zo.

Zo gek dat onze ouders, grootouders, overgrootouders, betovergrootouders, en zo verder daar héél anders over dachten. Je gaat bijna denken dat die obsessie een nieuwe, recente obsessie is en juist helemaal niet inherent is in de traditionele Europese cultuur.

Hoe dan ook, als je kijkt naar wat Hongarije zelf beoogt met de wet in kwestie, dan gaat het niet om het onderdrukken van volwassen homoseksuelen. Nee, het probleem is, aldus Hongarije, dat je ziet dat in Westen hele generaties geïndoctrineerd worden met de doorgeslagen woke-ideologie die haaks staat op de traditionele normen en waarden van volkeren die, niet schrikken, het christendom aanhangen.

De Hongaarse ambassadeur legde dat onlangs prima uit in een opiniestuk voor TPO: “Er staat geen enkel punt in deze wetgeving dat in strijd is met welke Europese wet dan ook,” schrijft hij. “Hij verkondigt simpelweg dat alleen ouders kunnen beslissen over de seksuele vorming van hun kinderen. De wet is op geen enkele manier van toepassing op de levens en seksuele handelingen van volwassenen.”

En trouwens – en dit is het allerbelangrijkste – er is ook nog zoiets als nationale soevereiniteit. Het gaat de bemoeizuchtige Mark Rutte helemaal niet aan wat ze in Hongarije doen, zolang dat land de internationale vrede maar niet op het spel zet. In Hongarije hebben ze andere normen en waarden dan wij in Nederland. En dat is maar goed ook. Want als elk EU-land de “normen en waarden” (hahahaha) van Rutte en co. aanhangt, nou, dan blijft er helemaal niets meer over van de “Europese beschaving.” Dan vervalt het héle continent in een leeg, postmodernistisch, maar opvallend radicaal woke-isme dat net zo fel en totalitair is als de meest radicale religie in de wereld… maar precies de tegengestelde ‘normen’ zegt uit te dragen.

Het is ongelooflijk om te zien wat er gebeurt – maar eigenlijk is het ook wel weer heel goed te verklaren. Want de woke-postmodernisten die het voor het zeggen hebben in Zuid-Europa hebben een zendingsdrang waar zelfs de oude calvinisten nog een puntje aan kunnen zuigen. Ze zijn nóg fanatieker, nóg dictatorialer, nóg intoleranter, nóg fanatieker en – en dit is het belangrijkste – nóg imperialistischer. Want de calvinisten hadden niet altijd de mácht om hun denkbeelden op te dringen aan andere landen en volkeren. De moderne woke-hogepriesters hebben dat wél.