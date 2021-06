Schokkende ontwikkelingen in Omtzigtgate: Omtzigts vrouw Ayfer Koç blijft fractievoorzitter CDA Enschede

Een buitengewoon intrigerende ontwikkeling heeft plaatsgevonden in het weekend, in Omtzigtgate. Want de vrouw van Pieter Omtzigt heeft laten weten dat ze natuurlijk volledig achter haar man staat… maar dat ze zelf wel lid blijft van het CDA en óók doorgaat als fractievoorzitter van de partij in Enschede. Wat?!

Toen Pieter Omtzigt bekendmaakte dat hij zijn lidmaatschap van het CDA had opgezegd omdat de situatie niet langer houdbaar was, dachten veel mensen dat er een leegloop zou plaatsvinden bij de partij. Welnu, misschien dat dit waar blijkt te zijn wat betreft het ledenbestand. Maar wat Tweede Kamerleden een ook regionale CDA’ers betreft is er vooralsnog niets aan de hand bij de partij.

Want, oké, ja, Omtzigt is systematisch zwartgemaakt door zijn partij. En, alweer ja, de partijtop heeft hem eigenlijk gewoon gesloopt. Hij zit overspannen thuis doordat zijn mede-CDA’ers tegen hem hebben gelogen, hem continu op zijn dak zaten, hem probeerden te “sensibiliseren,” en ook nog eens een “fluistercampagne” tegen hem voerden in de media.

Maar hè, op lokaal niveau kan je als “principiële” (kuch) CDA’er echt nog wel wat betekenen voor de kiezer. En op dat niveau is de partij heus wél hartstikke lief en aardig!

Je gelooft het niet, maar dat is dus blijkbaar de redenering van heel veel lokale CDA-politici… waaronder Ayer Koç, Pieter Omtzigts echtgenote. Want, laat zij weten op Twitter, “met pijn in het hart maar alle begrip en volledige steun voor het besluit van Pieter Omtzigt. Zelf blijf ik fractievoorzitter van CDA Enschede en lid van het CDA omdat ik lokaal mijn christendemocratische waarden met veel passie en plezier nog steeds kan verwezenlijken.”

Met pijn in het hart maar alle begrip en volledige steun voor het besluit van @pieteromtzigt. Zelf blijf ik fractievoorzitter van @cdaenschede en lid van het CDA omdat ik lokaal mijn christendemocratische waarden met veel passie en plezier nog steeds kan verwezenlijken. — Ayfer Koç (@Ayfer_Koc) June 12, 2021

Dit is echt bizar. Bi.Zar. De top van het CDA verkwanselt álle mogelijke christendemocratische principes al jaren. Omtzigt is systematisch gesloopt. Hij gaat nu voor zichzelf beginnen. Maar een heel scala aan hoegenaamd principiële CDA’ers op lokaal niveau blijven tóch bij de partij, want oh jongens toch, in de regio is het zo fijn.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Ayfer heeft Omtzigt gedurende zijn carrière altijd gesteund, en ook tijdens deze affaire was ze altijd bereid het publiekelijk voor hem op te nemen. Ik heb dan ook niets dan respect voor haar. Maar de manier waarop dit nu gaat, is volstrekt belachelijk. Bezopen. Het CDA is een partij geworden van, voor, en door professionele principeslopers. Als regionale bestuurder/politicus kún je daar niet bij blijven en volhouden dat je zoveel hecht aan “christendemocratische waarden.” Als er iemand zou moeten zijn die dat begrijpt, is het Ayfer Koç. Stap toch gewoon op!