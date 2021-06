Schokkende peiling: 85% is he-le-maal klaar met de coronamaatregelen!

Dit is wel heel verbazingwekkend, zeg. Uit een nieuwe peiling blijkt dat het overgrote deel van de Nederlanders uitkijkt naar het moment waarop de coronamaatregelen allemaal in de vuilnisbak gegooid kunnen worden.

85% van de Nederlanders “verheugen zich op de tijd na de coronamaatregelen.” Dat bericht de NOS. “Kunnen eind van deze zomer de meeste maatregelen verdwijnen, zoals minister De Jonge verwacht, dan zijn deze mensen het meest opgelucht dat zij van de mondkapjes af zijn.” Want, jawel, als ze mogen kiezen uit een lijst en dan moeten aangeven welke dictatoriale maatregelen ze het liefste dumpen, dan kiest maar liefst tweederde voor de mondkappen.

Naast het dumpen van die mondkappen, verheugen Nederlanders zich ook, gaat de NOS verder, in grote getallen op restaurantbezoek (65%) en op een mooie vakantie naar het buitenland (59%). Daarnaast vindt 52% het een fantastisch idee om mensen weer te kunnen knuffelen en aanraken. Er zijn dus echt mensen die anderen niet meer knuffelen of aanraken…

“Onder de bevolking heerst een gevoel van bevrijding nu de besmettingscijfers zo stevig zijn gedaald en de lockdown wordt afgebouwd,” aldus I&O-onderzoeker Peter Kanne. “Nederlanders staan achter de huidige versoepelingen, willen zelfs méér versoepelingen en houden zich steeds minder aan de maatregelen. Zij kunnen niet wachten om weer normaal, zonder belemmeringen, te kunnen leven.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Natuurlijk houdt niemand zich meer aan de regels. De regels zijn onderhand dan ook volstrekt belachelijk. De cijfers zijn enorm laag. Zelfs als je geloofde in de noodzaak van al die bureaucratische dingen, dan nog is het moeilijk vol te houden dat mensen zich er nú nog steeds aan moeten houden.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!