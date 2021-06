Sigrid Kaag zet deur op een kier voor regeren met de ChristenUnie: ‘Kabinet met Segers is geen roestige auto’

De kansen op een kabinet waarin zowel D66 als de ChristenUnie zitten zijn toegenomen, nu Sigrid Kaag in de Tweede Kamer een uitspraak over het vormen van een coalitie met de ChristenUnie heeft teruggenomen.

In het debat over de formatiepoging van Mariëtte Hamer confronteerde vanochtend PVV-leider Wilders zijn D66-collega met haar uitspraak dat regeren samen met de ChristenUnie, wat ze al sinds 2017 doet, “als door blijven rijden in een roestende auto.” Wilders sneerde daar nog achteraan: “Van u snap ik dat natuurlijk wel, want u neemt liever het vliegtuig.”

Kaag antwoordde dat ze de ChristenUnie niet uitsluit, en ook geen vastgeroeste auto had moeten noemen. Ze heeft alleen moeite met de medisch-ethische standpunten van de partij van Gert Jan Segers, maar het is mogelijk dat D66 en ChristenUnie uiteindelijk besluiten gewoon de coalitie van Rutte III onder de vlag van Rutte IV verder te laten regeren.

Het gebaar van Kaag viel in de smaak bij Segers, die een diepe buiging maakte om haar te danken voor haar nieuwgevonden mildheid jegens de ChristenUnie.