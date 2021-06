Socialistische Renske Leijten wil dat bedrijven gaan creperen voor het milieu: ‘Huidige klimaatbeleid is failliet!’

Trouw bericht dat een ambitieus klimaatbeleid zou moeten kunnen rekenen op “brede steun van de Nederlandse bevolking.” Nou ja, als aan “een aantal vergaande voorwoorden” wordt voldaan. Eén van die voorwaarden? Het grote bedrijfsleven moet diep in de buidel tasten, want zoals altijd mag het de mensen zelf natuurlijk niets kosten.

De industrie en andere “vervuilers” – dat betekent tegenwoordig dus gewoon dat bedrijven CO2 uitstoten, wat een mens óók doet – zouden “fors moeten gaan betalen” voor die uitstoot. Dokken jongens, met jullie CO2!

Het zal helemaal niemand verbazen dat dit soort eisen worden toegejuicht door de maoïsten van de SP. Tweede Kamerlid Renske Leijten laat weten: “Goed klimaatbeleid vraagt om regie. Nu verdwijnt veel klimaatgeld op verkeerde plekken en in volle zakken. En het wérkt niet!”

“Kortom, het huidige klimaatbeleid is failliet. Het zou goed zijn om ‘klimaatpaus’ Nijpels met pensioen te sturen en écht goede maatregelen te nemen.”

Met die “echt goede maatregelen” bedoelt ze natuurlijk dat bedrijven de rekening voor deze waanzin betalen, in plaats van de gewone burger, die juist door types als Nijpels met alle liefde geofferd wordt.

Het zal wel. Het eindresultaat is hetzelfde: extreemlinkse politiek, ons door de strot geduwd door linkse types – hetzij linkse corporatisten, hetzij maoïsten. De economie wordt kapotgemaakt, verstandig beleid behoort tot het verleden. Of het nou over “links” of over “extreem-links” gaat maakt helaas bar weinig uit. Het is sowieso slecht voor Nederland.

Maar ja, wat verwacht je anders van de eigentijdse aanhangers van een Chinese meneer die alles wat leek op economische vooruitgang resoluut in de pan hakte?

