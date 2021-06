Stinkend rijke Sywert nu ook gecancelled door KiKa: hij moet gewoon in een Ferrari naar Zwitserland verhuizen

Zondag zei CDA-mondkapjesslijter Sywert van Lienden dat hij zijn 9 miljoen euro aan mondkapjesgeld in een fonds stopt, en dat de winst daarvan vervolgens gedoneerd gaat worden aan organisaties die zich bezighouden met kankerbestrijding en die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Nou, zowel KWF Kankerbestrijding als nu ook Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) hebben laten weten dat ze totaal niet op dat bloedgeld zitten te wachten.

Sywert nam gisteren b ij Buitenhof iets van verantwoordelijkheid voor zijn wangedrag. Negen miljoen euro uit de staatskas op je bankrekening bijschrijven, terwijl je hebt geroepen dat het “om niet” ging… Het had niet zo “gemoeten,” zei hij. Hij had inderdaad een flinke winst gemaakt, daar had hij publiekelijk over gelogen, en dat was niet netjes. Et cetera. Maar, zei hij, dat geld zou nu ten goede gebruikt worden. Want hij stopt het in een speciaal fonds, en dan wordt de winst uitgekeerd aan stichtingen die goed werk verrichten, en dan met name stichtingen met een focus op kankerbestrijding en/of kinderwelzijn.

Nou, kort daarna werd duidelijk dat zulke stichtingen helemaal niets te maken willen hebben met Van Lienden. KWF Kankerbestrijding was keihard: “Wij zien op sociale media dat wij bij de discussie worden betrokken,” aldus de stichting. “Er hangt een sfeer omheen dat wij dat geld in ontvangst zouden nemen. Maar wij vinden dat dit geld is dat toebehoort aan de belastingbetaler. Het beste kan hij het terugstorten aan het ministerie van Volksgezondheid, vinden wij.”

KiKa is het daar helemaal mee eens. “Wij nemen hetzelfde standpunt in als KWF Kankerbestrijding,” laat de stichting weten in een verklaring. Met andere woorden, als hij zo graag af wil van die 9 miljoen, nou, dan moet hij het maar terugstorten op de bankrekening van het ministerie.

Hilarisch genoeg is er nu dus 9 miljoen euro waarmee niemand iets te maken wil hebben. Van Lienden heeft zichzelf op achterbakse wijze verrijkt, maar is vervolgens zo erg uit de gratie gevallen, dat zelfs charitatieve instellingen zijn centen met geen stok willen aanraken.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Als ik Sywert was zou ik nu een video opnemen, in een Ferrari, met dure flessen champagne, en daarna lekker naar Zwitserland verhuizen. Je bent stinkend rijk geworden door deze verrotte zaak, en impopulair ben je nu toch wel. Own it.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!