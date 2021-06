Sywert van Lienden verdedigt zijn lucratieve mondkapjesdeal: ‘Het CDA wist dat ik veel heb verdiend’

‘Ik heb het gevoel dat ik een speelbal ben geworden van het conflict tussen het Landelijk Consortium Hulpmiddelen en VWS’, aldus Sywert van Lienden die vandaag zijn lucratieve mondkapjesdeal moest verdedigen en goedpraten bij het programma van Buitenhof. Van Lienden ergert zich aan de suggestieve berichtgeving dat niemand wist van zijn gemaakte winst, op televisie meldde hij dat zijn partij, het CDA, wel degelijk op de hoogte was.

Buitenhof-presentator Twan Huys legde Van Lienden het vuur aan de schenen. Na een redelijke media-stilte van Van Lienden – die zo nu en dan wat van zich liet horen op Twitter – was hij vandaag te zien bij bij de NPO. Waar hij duidelijkheid probeerde te geven in de ontstane ophef. Volgens de CDA’er is de hele kwestie zwaar opgeblazen en lijkt hij de klappen te moeten opvangen van een conflict tussen De Jonges ministerie en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen.

Wist Bart van den Brink, de persoonlijk adviseur van Hugo de Jonge, dat u een BV had opgericht? ‘Ik kan me wel voorstellen dat ze dat wisten, ik denk dat het eigenlijk daar wel over tafel moet zijn gegaan’, aldus #Sywert van Lienden #buitenhof pic.twitter.com/r8DYazFbsz — Buitenhof (@Buitenhoftv) June 6, 2021

Volgens Van Lienden klopt er niks van de stelling dat hij zijn winst geheim heeft gehouden. Binnen het CDA wisten mensen van af van de gemaakte omzet. Zo ook de persoonlijke assistent van Hugo de Jonge én integriteitscommissie van zijn partij. Van Lienden zei er het volgende over:

“Ja, maar nu doet u alsof het allemaal heel stiekem is. Dat is helemaal niet zo. Ook toen Hugo de Jonge lijsttrekker was heb ik daar ook bij de integriteitscommissie dat in volle openheid neergelegd dat daar een groot bedrag is verdiend. Dat heb ik jullie redactie ook laten zien.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het lijkt er sterk op dat Van Lienden alle klappen mag gaan incasseren van heel verontwaardigd Nederland, maar ondertussen heeft het CDA dit probleem zelf veroorzaakt. Hun minister, de stuntelaar De Jonge, heeft uiteindelijk 5 miljard euro door de wc gespoeld. Dáár zouden mensen zich boos over moeten maken, Van Lienden is nu gewoon de kop van Jut.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!