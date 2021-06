Sywert van Lienden was op haartje na CDA-Kamerlid geweest

Het had maar weinig gescheeld, of de in opspraak geraakte mondkapjesverkoper Sywert van Lienden was afgelopen maart gekozen tot lid van de Tweede Kamer. Dat blijkt uit verklaringen van anonieme bronnen aan het Algemeen Dagblad.

Van Lienden heeft afgelopen jaar gesolliciteerd naar een hoge plek op de kieslijst van het CDA. Hij had aanvankelijk goede papieren, zo melden insiders. Uiteindelijk heeft het partijbestuur de kandidatuur geblokkeerd. CDA’ers zijn daar nu opgelucht over, dat was “helemaal een juiste inschatting,” aldus een anonieme bron uit de partijtop.

Van Lienden is een bekende binnen het CDA. Ooit werd hij lid van de partij met zijn beweging G500, waarmee hij ook bij de VVD en de PvdA tot het ledenbestand toetrad. Bij de christendemocraten is de jongeman blijven hangen, waarna hij afgelopen najaar meeschreef aan het verkiezingsprogramma van de partij.

