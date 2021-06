Sywerts gedupeerden kunnen geld van mondkapjeszwendel terugeisen bij rechtbank: ‘Hij heeft mensen misleid’

De storm rondom de inmiddels ex-CDA’er Sywert van Lienden lijkt voorlopig nog niet te gaan liggen. Er zijn nog heel wat mensen in dit land die flink wat wrok koesteren tegen de door de mand gevallen filantroop. Advocaat Lex de Jager is van mening dat bedrijven die Van Liendens project hebben gesponsord wel degelijk naar de rechter kunnen stappen om geld terug te eisen. Gaat de heksenjacht op Van Lienden straks verder in de rechtszaal?

Volgens advocaat Lex de Jager is het zeker mogelijk voor gedupeerden om nog hun gram te halen in de mondkapjeskwestie rondom Sywert van Lienden. Middels een burgerlijke rechtszaak zouden zij hun geld kunnen terugeisen: “Er kan in dit geval sprake zijn van dwaling. Hij heeft mensen misleid over zijn beweegredenen en op die grond kan er een rechtszaak gestart worden. Ik vind dat ze het zeker zouden moeten proberen,” aldus De Jager tegenover NU.nl.

Van Lienden wist via zijn vlotte babbel een goede façade op te werpen: zo’n beetje het hele land trapte in zijn ‘filantropische’ bedoelingen. Inmiddels weten we dat de CDA-verkiezingsprogrammaschrijver en consorten schatrijk zijn geworden. Bedrijven die het initiatief van Van Lienden financieel steunden wisten helemaal niet af van dit gigantische winstoogmerk die de kerel uiteindelijk €9 miljoen opleverde, die inmiddels stof staat te vergaren op een bedrijfsrekening die vernoemd is naar een VOC-schip.

Coolblue heeft bijvoorbeeld vier ton geïnvesteerd in het project van de ex-CDA’er. Volgens De Jager kunnen zulke bedrijven dus echt wel via de rechter proberen af te dwingen om dat geld terug te krijgen. Het is vrij duidelijk dat de mondkapjeszwendelaar die bedrijven, én heel Nederland, compleet heeft weten te misleiden.

Ik zou zeggen: pluk ‘m! Figuren als Van Lienden zuigen iedere vorm van vertrouwen op, en spugen het kapotgekauwd weer uit op de straat. See you in court, Sywert!