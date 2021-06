Totaal hypocriete en ongeloofwaardige VVD: ‘Naar het ISIS-kalifaat gegaan? Dan verlies je toekomst in Nederland’

Hilarischer dan dit wordt het niet. VVD-Kamerlid Ingrid Michon hing eerder deze week een enorm flauwekulverhaal op tijdens het Vragenuur. Want, zei ze, islamistische gekken die willens en wetens naar het ISIS-kalifaat zijn afgereisd in voorbije jaren moeten niet langer welkom zijn in Nederland. Wat een vermaak! Want de VVD zit al elf jaar in de regering en heeft hier werkelijk niks aan gedaan.

Ach kijk ze eens opscheppen bij de VVD. Tweede Kamerlid Ingrid Michon kreeg blijkbaar toestemming van premier én VVD-leider Mark Rutte om even iets van kritiek te leveren op het kabinetsbeleid met betrekking tot Syriëgangers, en dan met name op de wijze waarop de doorgedraaide terroriste Ilham B. naar ons land werd teruggehaald omdat ze dat zo graag wilde.

"Mensen die willens en wetens naar het kalifaat zijn afgereisd om zich aan te sluiten bij een strijd die gericht is op het vernietigen van alles waar wij voor staan, hebben wat de VVD betreft hun toekomst in Nederland volledig verloren." – Tweede Kamerlid @ingridmichon #vragenuur pic.twitter.com/Njhe7OIBrf — VVD (@VVD) June 8, 2021

“Mensen die willens en wetens naar het kalifaat zijn afgereisd om zich aan te sluiten bij een strijd die gericht is op het vernietigen van alles waar wij voor staan,” blaatte mevrouw de quasi-liberaal, “hebben wat de VVD betreft hun toekomst in Nederland volledig verloren.”

Ja, ja, beweerde ze met droge ogen, het nieuws van afgelopen week, dat er gewerkt werkt aan een plan om een “IS-vrouw en een aantal kinderen op te halen uit Noord-Syrië… heeft mij en mijn fractie zeer, zeer onaangenaam verrast.” Want, wil Michon ons doen geloven, zij en haar mede-VVD’ers wisten er niets van. Geschokt zijn ze! Dit zagen ze totaal niet aankomen. Niemand had ze hier over geïnformeerd. Oké, ze maken deel uit van de regeringscoalitie en blijven dat demissionaire kabinet natuurlijk blind steunen, maar jongejonge, wat was dit een vervelende “verrassing.”

Vervolgens ging mevrouw verder met haar verhaal. Ze waren allemaal heel erg geschrokken, dit had niemand zien aankomen, het was heel vervelend, het is trouwens ook onacceptabel, en denkt het kabinet nou echt dat dit zomaar kan. Schande. Drie keer schande, zelfs!

Natuurlijk trapt letterlijk helemaal niemand hier in. Dit is het oude vertrouwde theaterstukje van de VVD. Oh, oh, wat zijn ze opeens van de veiligheid… maar ondertussen laten ze het kabinet doen wat het wil, en krijgen de ministers alle steun die ze maar kúnnen krijgen. Want bij de VVD telt maar één ding: blinde loyaliteit aan de leiders van de partij.

