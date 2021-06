Het #Vaccinatiebewijs gaat viraal, Nederlanders zijn witheet over de voor- en nadelen: ‘Schandelijk’

Op Twitter is de hashtag #Vaccinatiebewijs vandaag viraal gegaan. Dat betekent dat het één van de meest populaire onderwerpen is waarover momenteel getwitterd wordt. En dat is niet gek. Een deel van de bevolking is namelijk heel blij met het bewijs, terwijl een ander deel er juist heel boos om is. Kortom, Nederland lijkt tot op het bot verdeeld te zijn… hoewel daar een duidelijke caveat bij moet worden gemaakt: de mensen die er niet blij mee zijn, zijn echt wel in de minderheid. Online misschien niet, maar in het echte leven wél.

Hoe dan ook, online is er dus veel woede. En dat is natuurlijk volkomen logisch, want dit systeem met vaccinatiebewijzen gaat mensen erg in hun vrijheid beknotten. Ten eerste is het medische informatie of je al dan niet gevaccineerd bent die eigenlijk niemand anders wat aangaat, en ten tweede zullen mensen die niet gevaccineerd zijn echt wel anders behandeld gaan worden dan gevaccineerden.

Alex van Wijhe is dan ook woest. “Het nieuwe abnormaal is begonnen,” schrijft hij op Twitter.

Andere Twitteraars zijn boos omdat het kabinet de mond vol heeft van “discriminatie,” hoe slecht dat zou zijn, maar nu meewerken aan een systeem dat systematische discriminatie mogelijk maakt:

Met haar opgeheven vingertje over discriminerende politiek maar wel een #vaccinatiebewijs adoreren.

Wel met een vliegtuig vliegen voor een bezoekje omdat het niet anders kan blaa blaa blaa.

Heel nederland zit in teams

“Hoe gaan we massaal nee zeggen tegen deze opstap naar een Social credit systeem en een totalitaire controlestaat”

zou een betere kop zijn. Een schandelijke ontwikkeling en een “vrij land” onwaardig dit.

😡#vaccinatiebewijs — Aluhoedje³³ (@aluhoedje33) June 23, 2021

Maar er zijn dus ook mensen die er wél blij mee zijn, en die links delen naar artikelen waarin wordt uitgelegd hoe je zo’n vaccinatiebewijs aanmaakt:

Zo maak je vanaf donderdag een #vaccinatiebewijs

En die trots hun prik delen onder het motto dat ze hierdoor hun vaccinatiebewijs kunnen krijgen:

Uit een peiling in maart bleek dat een “krappe meerderheid” toen al voorstander was van meer vrijheden voor mensen met een vaccinatiepaspoort.” In de tussenliggende maanden is die steun alleen maar toegenomen door continue propaganda van de overheid en media, en natuurlijk doordat meer mensen gevaccineerd zijn.

Maar ook niet iedereen die gevaccineerd is, is er blij mee. Zo stelt Monica Abspoel dat ze gevaccineerd is. Leuk voor haar. Maar tot haar grote schrik moet ze zich alsnog óf laten testen, óf ze moet een app op haar mobiel zetten die dan een QR-code genereert. Maar zij wíl geen app. Ze wil een printbaar vaccinatiebewijs:

Ik dacht dat je je #vaccinatiebewijs ook kon printen?

Maar je kunt alleen een #QRCode van een #testuitslag printen 🤷🏼‍♀️

Ik wil geen test want ik ben gevaccineerd, en ik wil geen app op m'n telefoon.#coronacheckapp @hugodejonge — Monica Abspoel (@moon0205) June 24, 2021

Het goede nieuws voor deze dame is dat je je vaccinatiebewijs kunt koppelen aan Coronacheck.nl. Dan wordt het geheel wél printbaar.

Heel veel mensen, waaronder ondergetekende, nemen een vaccin omdat ze willen reizen – niet als hobby, maar omdat het om meerdere redenen – privé én werk – absoluut noodzakelijk voor ze is. Je kunt het je niet veroorloven om een “test” te moeten doen, die dan positief kan uitvallen ook als je niet ziek bent, dagenlang in quarantaine te moeten (ook bij een negatieve test), en ga zo maar door.

Voor deze mensen is het noodzakelijk om een vaccin te nemen – en het bewijs dus ook. Maar dat betekent niet dat deze mensen het invoeren van dat bewijs toejuichen. Dat is de laatste groep mensen; de laatste groep tegenstanders van het nieuwe systeem. En ja, ook zij zijn vertegenwoordigd, hoewel in de minderheid vergeleken met de groep die de invoering wél toejuicht.

We leven in trieste tijden; tijden waarin onze manier van leven, reizen en werken totaal op zijn kop staat vanwege een virus met een dat Nederland verdeelder dan ooit tevoren maakt.