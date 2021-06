Van der Plas (BBB) hekelt nieuwe genderneutrale warreltaal: ‘Ben liever raadsheer dan raadsmens’

De pareltjes van progressieve partijen in Nederland hebben weer een fantastisch plan om de ongelijkheid te bestrijden in Nederland: niet langer zullen rechters worden aangesproken met de term ‘raadsheer’ maar met een meer “genderneutrale term” als het aan D66, PvdA en GroenLinks ligt. BBB-Politica Van der Plas hekelt dit gedram.

Zoals gewoonlijk houdt progressief Nederland zich weer bezig met een “probleem” waar echt vrijwel niemand – op enkele eeuwig geschoffeerde woke-rebellen na – last van heeft. GroenLinks, PvdA en D66 hebben enkele vragen ingediend over de gendernormatieve titel die rechters in Nederland hebben. De titel ‘raadsheer’ zou namelijk niet inclusief zijn. Zowel de voormalig GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil als BBB-politica Caroline van der Plas hekelen deze “strijd.”

Ik zou liever raadsheer worden genoemd dan raadsmens. Zo van: Kijk, daar loopt Caroline. Zij is dat raadsmens.” Dan hoor ik liever: “Kijk, daar loopt Caroline. Zij is die raadsheer. Case closed, wat mij betreft. https://t.co/q7vBpuI7Kq — Caroline van der Plas (@lientje1967) June 7, 2021

In een ironische sneer maakt Özdil duidelijk dat de progressieve partijen, door dit soort nonsens, natuurlijk helemaal de weg kwijt zijn. Het moge geen wonder zijn dat zowel de PvdA als GroenLinks de laatste verkiezingen opnieuw geen potten konden breken bij de kiezer, en met 8 en 9 zetels konden afdruipen. Vrijwel geen enkele Nederlander interesseert zich voor dit soort woke-onzin. Toch bombarderen zij dit soort ”’problemen”’ tot halve maatschappij-ontwrichtende kwesties. Helaas voor hen denkt de gemiddelde Nederlander daar toch écht anders over.

Van der Plas mengt zich met BBB nu ook in de discussie en stelt dat ze liever raadsheer wordt genoemd dan ‘raadsmens.’ Titulatuur of triviale aanspreektermen ombuigen naar dit soort genderneutrale jargon is natuurlijk volstrekt idioot én klinkt natuurlijk bespottelijk. Er zullen vrij weinig mensen rondlopen die willen worden aangesproken als ‘raadsmens’ of ‘mens met baarmoeder’ – wat ook al wordt geëist door de woke-brigade.

Zowel Van der Plas als Özdil steken hun afkeer van de identiteitspolitiek niet onder stoelen of banken. Toch is er één voordeel aan het soort teksten waarten zij zich nu keren: dit soort genderneutrale gebrabbel levert de progressieve partijen zeker geen winst op, dus om die reden mogen ze nog wel even door gaan met dit soort onzinnige gewauwel.

