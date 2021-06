Van der Plas (BBB) neemt het op voor ‘pardonners’: ‘Schandalig dat zij nog steeds geen Nederlands paspoort hebben’

BBB-leider Caroline van der Plas noemt het schandalig dat 7.000 mensen die in 2007 pardon kregen, nog steeds geen Nederlands paspoort hebben ontvangen. Zij reageert op een petitie van VluchtelingenWerk Nederland, die haar en andere Kamerleden vandaag is aangeboden.

Schandalig dat 7.000 mensen die in 2007 pardon kregen, nog steeds geen NL paspoort hebben. Zij zijn NL'er, werken in Nederland, leven in Nederland, doen in alles mee met maatschappij. Maar mogen geen hypotheek, mogen niet buiten EU reizen, mogen niet stemmen. #wijhorenerookbij https://t.co/9DnBZlKptP — Caroline van der Plas (@lientje1967) June 29, 2021

Nu lijkt het misschien dat de BBB pro-immigratie is, maar niets is minder waar. In het verkiezingsprogramma van de partij staan hele alinea’s waarin wordt gepleit voor het weren van gelukszoekers, het inzetten op minder immigratie en het faciliteren van terugkeer voor ‘echte’ vluchtelingen zodra het land van herkomst weer veilig is. Dat lijkt ook één van de redenen voor de BBB te zijn om immigratie te willen beteugelen: zodat we in de toekomst niet nog zo’n grootschalig generaal pardon hoeven af te geven.

“Mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlogen, (…), zijn welkom in Nederland, voor de tijd die daarvoor nodig is. Voorkeur heeft het, om ervoor te zorgen dat deze mensen in eigen regio’s worden opgevangen. Dit maakt het gemakkelijker om deze mensen (…) in te zetten bij de wederopbouw van hun land.” – Verkiezingsprogramma BBB

Voor Van der Plas gaat het bij deze petitie meer om de gedachte dat wat het parlement besloten heeft, ook daadwerkelijk uitgevoerd moet worden. En er is nou eenmaal een generaal pardon afgegeven, dus dan moet dat ook bekrachtigd worden.

Het feit is gewoon dat Nederland flink wat steken heeft laten vallen door ruim 10.000 mensen jarenlang de mogelijkheid te hebben ontzegd om een fatsoenlijk bestaan op te bouwen. Die mensen hadden ooit misschien terug gemoeten, maar die kans is inmiddels echt wel vervlogen. En al helemaal als je al in 2007 een pardon hebt gekregen. Dat lijkt echt helemaal nergens op.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel, VVD) moet in dit geval eens gewoon uitvoeren wat haar is opgedragen en deze zaak netjes afhandelen. Dan kan ze daarna weer verder met het uitvoeren van het zwaar beroerde asielbeleid van de VVD.