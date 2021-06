Verschrikkelijk filmpje! Nickelodeon dringt gendergekte op aan kinderen met volstrekt bezopen ‘Pride-muziekvideo’

Kinderzender Nickelodeon is overduidelijk helemaal van het padje. Want in een nieuwe muziekvideo van de zender worden kinderen keihard geïndoctrineerd met de gendergekte – op een niveau, zoals we die in voorgaande generaties ons niet eens hadden kunnen inbeelden. Een travestiet doet een dansje en zingt over de ‘beweging’ voor LHBTQI en welke letters er verder nog bijhoren; welke kleur wat betekent en waarom. Dit is echt volstrekt bezopen, maar wij moeten het maar normaal vinden.

De Amerikaanse mediaondernemer Seth Dillon – baas van The Babylon Bee, wat een geweldig populaire satirische website is – roept zijn Twitter-volgers op om Nickelodeon te vertellen wat zij, met name ouders, van dit soort genderindoctrinatie vinden.

Tell @Nickelodeon what you think about this. Tag them. DM them. Shame them. Bring back shame. pic.twitter.com/NwGh0pRNaw — Seth Dillon (@SethDillon) June 8, 2021

De travestiet in de video zingt onder meer: “Filling you with pride, showing who you are on the inside” over de zogenaamde Pride-vlag. Want door die vlag te tonen

Heel gek is Dillons reactie natuurlijk niet. Dit is bezopen. Dat er volwassen mannen zijn die zich als vrouw willen kleden, of die zich zelfs willen laten “veranderen in een vrouw,” soit. Ze moeten doen wat hen gelukkig maakt. Maar om dit vervolgens a) te presenteren als normaal gedrag en b) kids er zelfs mee te indoctrineren, want dat is wat ze doen met dit soort muziekvideo’s, is waanzin.

Beleidsmedewerker en social media-man van Forum voor Democratie Samuel Jong zegt er dan ook geheel terecht wat van. “Vroeger keek ik gewoon Rocket Power op Nickelodeon,” aldus Jong.

Vroeger keek ik gewoon Rocket Power op @Nickelodeon. Tegenwoordig zenden ze blijkbaar alleen nog genderideologie en neomarxisme uit. Kinderen worden gehersenspoeld. Wij moeten hier een in de Europese beschaving geworteld alternatief tegenover zetten – niet klagen, maar bouwen! https://t.co/Vx0fvQAeNz — Samuel Jong 🌞 (@samuelstwiets) June 8, 2021

Daar stelt hij bij dat wij van rechts “hier een in de Europese beschaving geworteld alternatief tegenover [moeten] zetten – niet klagen, maar bouwen!” Helemaal mee eens natuurlijk, maar hier specifiek iets van zeggen, daar is niets mis mee. Want dit soort waanzin, deze gendergekte, deze seksualiteitsobsessie, opdringen aan kinderen is volstrekt onacceptabel. Dat wij als ouders dit maar moeten accepteren? Over my dead body.

