Video! Caroline van der Plas (BBB) staat op voor depressieve lockdownjeugd: ‘Dit is géén aanstellerij’

Tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer afgelopen donderdag nam BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas het op voor jongeren – en hun ouders – die (mede) door de lockdown in een enorme depressie gezonken zijn. Zij hebben, zei van der Plas, hulp nodig, en moeten serieus genomen worden. Zij moeten húlp krijgen. Want er zijn heel veel Nederlandse ouders die zich dagelijks grote zorgen maken over het welzijn van hun kind. En dat komt door de lockdown – of in ieder geval méde daardoor.

Het is één van de ergste neveneffecten geweest van de lockdown van het kabinet de afgelopen maanden: de toename van ernstige depressiviteit onder jongeren. Therapeuten en jongerenwerkers waarschuwen daar nu al een tijd voor, omdat ze in hun dagelijks werk zien dat het steeds erger wordt. Niet zo gek natuurlijk, want kinderen en ‘jongeren’ hebben behoefte aan sociale contacten. Wij volwassen hebben dat ook, maar voor jongeren geldt dat nóg meer.

Omdat dit een serieus probleem is vroeg BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas er donderdag bij het coronadebat in de Tweede Kamer aandacht voor bij haar collega’s.

“De cijfers van ziekenhuizen en besmettingen met Covid-19 zijn gunstig. Dat is mooi, want daar waren we allemaal hard aan toe,” zei Van der Plas tijdens haar inbreng in het debat. “Maar de gevolgen van de maatregelen laten zich nu zien, en die zijn helemaal niet mooi. We zien veel mensen met psychische problemen, en ouderen en kinderen die zijn vastgelopen. Veel jongeren kampen met depressieve gevoelens die door de lockdown zijn versterkt.”

Dat is natuurlijk al erg genoeg, maar het probleem wordt nog groter, aldus Van der Plas, omdat veel van die kinderen en ouders te horen krijgen “dat ze zich niet zo moeten aanstellen. Maar uit eigen ervaring weet ik,” ging ze verder, “dat het géén aanstellerij is. Ik ken ouders die hun hart elke dag vasthouden voor het welzijn van hun kind; bang dat hun zoon of dochter zichzelf iets aandoet. Wakker liggen als hun zoon of dochter al dagen niet op telefoontjes of appjes reageert. Jongeren die het zwarte zien in plaats van het licht.”

Daarom wil Van der Plas weten wat er voor díe jongeren gedaan wordt; jonge Nederlanders die (mede) door de verschrikkelijke uitwerkingen van de lockdown in een diepe, misschien wel bodemloze put zijn gegooid.

We gaan zien of en zo ja wat hiermee gebeurt. Want dat heel veel jongeren ongelooflijk lijden staat buiten kijf. Deze jongeren móéten geholpen worden – en snel ook. Want iedere jongere die uit het leven stapt door stress van de lockdown is er écht één te veel, zeker gezien het feit dat corona voor jongeren zelf maar heel beperkt bedreigend is. De hele Tweede Kamer, nee, de hele overheid moet rap aan de gang met de aanbevelingen van Caroline van der Plas!