Het Nederlands elftal heeft deze week een aanmoedigende video gekregen van cabaretier Hans Teeuwen. Zittend in een oranje reddingsvest scandeert de komiek een aanmoedigende leuze: “Nederlands elftal, Nederlands elftal, kampioen!”

Donderdag speelt Oranje tegen Oostenrijk. Beide landen zijn nog in de race voor de winst in Groep C.