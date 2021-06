Video! Harm Beertema (PVV) leest DENK de les: ‘Diversiteit? PVV’ers zijn meest gediscrimineerde groep van het land!’

In een commissievergadering had PVV-Kamerlid Harm Beertema het helemaal gehad met Stephan van Baarle van DENK. Want, zei Beertema, Van Baarle én politici van het hele partijkartel spelen een ongelooflijk vies spel door de PVV systematisch uit te sluiten. En zelfs daar eindigt de hetze tegen zijn partij niet. Want als je eenmaal op de lijst hebt gestaan voor de PVV, ging Beertema verder, dan kun je een baan buiten de politiek op je buik schrijven. PVV’ers zijn dan ook, zei hij, de meest gediscrimineerde groep van Nederland.

Van Baarle vond het niet fijn dat Beertema eerder in het debat het één en ander had gezegd over het gebrek aan vrijheid en democratie in ons land. Dat viel allemaal reuze mee, aldus de DENK’er. Nou, daar wilde Beertema wel even op reageren. Want zoals hij vervolgens haarfijn uitlegde is de discriminatie van PVV’ers wijdverspreid in Nederland, zowel in de politiek als daarbuiten.

Like onze gloednieuwe Facebook-pagina!

“Het is geen boosheid. Het is wel teleurstelling,” zei Beertema over de gevoelens die hij ervaart als hij ziet hoe hij en andere PVV’ers continu behandeld worden, “die wordt veroorzaakt door het feit dat anderhalf miljoen kiezers door al deze mensen hier, die hier zitten, consequent, al tien jaar worden buitengesloten. Ik probeer dan niet cynisch door te worden; ik probeer mijn vrolijkheid te bewaren. Maar vanuit mijn idee van democratie klopt daar iets niet.”

“Ik denk dat onze mensen allemaal zeer fatsoenlijke mensen zijn, die allemaal keihard werken en hun bijdrage leveren aan deze samenleving,” ging hij verder. “Die gemarginaliseerd worden door u en door al deze andere collega’s, door al die andere partijen, met het grootste gemak van ‘zij doen niet mee.’ Dat heb ik de minister ook weleens duidelijk geprobeerd te maken. Iedereen doet mee in de diversiteitsagenda, behalve [zij] die echt zo keihard gediscrimineerd wordt. En dat zijn PVV’ers. Bekénde PVV’ers.”

Want ja, PVV’ers ervaren écht heel negatieve consequenties van hun betrokkenheid in de politiek. “Als je op een lijst gaat staan van de PVV dan zeggen wij altijd: ‘Dat is je laatste baan.’ Je komt nóóit meer aan de bak. Voor mij hoeft dat niet meer, maar voor mijn jonge collega’s wel.”

“Dat zijn dingen,” stelde Beertema vervolgens duidelijk geraakt, “waar je verdrietig van kan worden.”

Vervolgens pakte hij er een voorbeeld bij van Van Baarle zelf. PVV-Kamerlid Gidi Markuszower had een verzoek tot een Kamerdebat ingediend. Op zich een prima aanvraag. Maar wat deed Van Baarle? Die liet weten de aanvraag toch niet te steunen. Want, zei hij, hij wilde niet dat de Tweede Kamer “een babbelbox wordt van alt-right.”

“En u gaat weer zitten,” zei Beertema daar over. “Dan denk ik: we hebben een collega erbij die de elementaire spelregels van de democratie niet begrijpt en die op zo’n ordinaire, smerige manier onze partij wegzet, zonder enig argument geen debat steunt.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Nee, die spelregels snappen ze bij DENK inderdaad vast niet. Maar veel erger is dat de rest van de Kamer er óók niets mee heeft, en dat de democratie in Nederland al heel lang een wassen neus is. Diversiteit is altijd ontzettend belangrijk, totdat het gaat om diversiteit van politieke standpunten. Dan mag je er ineens wél op los discrimineren. Beertema heeft dus volkomen gelijk.