Video! Nieuwsuur maakt brandhout van leugenachtige mondkapjesgodfather Sywert van Lienden

In een rapportage van Nieuwsuur wordt écht duidelijk dat de manier waarop mondkapjesslijter Sywert van Lienden de boel heeft geflest ongekend is. Steeds weer bleef hij herhalen – op Twitter én op (internet-)televisie – dat hij het allemaal “om niet” deed. Maar het was allemaal één grote leugen. Wat een ongelooflijke zakkenvuller is deze man. Geen wonder dat hij lid is van het CDA, dé machts- en geldpartij bij uitstek.

Bij Nieuwsuur is Sywert van Lienden – de mondkapjesgodfather van Nederland – gisteren op ongelooflijke wijze gesloopt. Er is werkelijk geen speen heel gelaten van deze halfbakken oplichter. Nou ja, halfbakken. Dat is niet waar. De man is er met 9 miljoen euro vandoor gegaan. Hij is juist heel succesvol.

Hoe dan ook, Nieuwsuur ontmaskert de leugenachtigheid van Sywert op best simpele wijze. Het programma liet gewoon tweets en videobeelden zien van Van Lienden die steeds weer herhaalde dat hij het allemaal “om niet” deed. Zijn Hulptroepen Alliantie was zogenaamd een charitatieve instelling. Met geen woord repte hij over het feit dat hij snel cv’tjes had opgezet met twee vrienden; constructies die gebruikt werden om de winst uit deze mondkapjeshandel weg te sluizen.

Hoe kon het zo ver komen met de mondkapjesdeal? Een terugblik op hoe Sywert van Lienden zijn operatie opzette en in de media bracht. #Nieuwsuur pic.twitter.com/fQJbNg27mL — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) June 1, 2021

“Hé, ik ben Sywert,” zei hij bijvoorbeeld in een video. “Een beetje moe, maar vooral heel blij want ik heb leuk nieuws om te delen. De website is een initiatief zonder winstoogmerk. Dat doen we uiteindelijk natuurlijk voor de zorg. Zorgverleners, jullie kunnen vanaf vandaag de spullen bestellen. En vandaag besteld, betekent overmorgen in huis.”

Leuk hoe hij dat verwoordde, hè? De website is zonder winstoogmerk. Ja, vast. Maar vervolgens werd het allemaal geregeld via een bv die wel degelijk met winstoogmerk handelde. Maar dat werd er niet bij vermeld. Oh nee!

En dan nog wat citaten. “Het mooie is, tegen kostprijs bij je thuis afgeleverd, zonder winstoogmerk.” “Nee, nee, nee, dat is een stichting dus dat hebben we allemaal om niet gedaan.” “We hebben dat echt, in Nederland tenminste, om niet gedaan voor al die zorginstellingen.” En zo gaat het maar door. Kijk de video van Nieuwsuur maar.

Hier nog zo’n tweet waarin Sywert keihard stelde aan vragenstellers dat er “nul eigen gewin” was in deze. “Doe het om niet en heb m’n werk opzij gezet,” aldus de mondkapjesslijter. “[Inclusief] accountant die er toezicht op houdt.”

Er is nul eigen gewin in deze – doe het om niet en heb m'n werk opzij gezet. Incl accountant die er toezicht op houdt. — Sywert van Lienden (@Sywert) May 3, 2020

Alleen gaan de miljoenen van de mondkapjes dus niet naar de charitatieve instelling, maar naar zijn nieuwe commerciële BV.

Wat deze man heeft gedaan is écht een grof schandaal. Ja, geld verdienen is prima. Je gunt iedereen dat. Maar daar gaat het hier niet om. Nee. In het geval van Sywert gaat het om een harteloze vent die een serieuze crisis misbruikt heeft om zichzelf op ongekende wijze te verrijken, terwijl hij ons deed geloven dat hij het allemaal “om niet” deed.

Tegen Nieuwsuur zegt hij vervolgens dat deze “om-niet-mythe” buiten zijn schuld om is ontstaan. Want iedereen had kunnen weten dat hij geld verdiende aan de mondkapjes. Hij maakte immers gebruik van een BV:

Tegen @Nieuwsuur zegt @Sywert vanavond dat er buiten zijn schuld een “om-niet-mythe” is ontstaan, aldus @noorlanderarjan. Iedereen had kunnen weten dat hij (want een BV) geld met de mondkapjes zou verdienen — Eelco Bosch van Rosenthal (@eelcobvr) June 1, 2021

Maar hij sprak dat zélf tegen door steeds weer te herhalen dat het allemaal “om niet” werd gedaan, en door op geen enkele manier dan ook eerlijk te antwoorden toen hem door meerdere journalisten gevraagd werd of hij winst maakte. Want ja, het is hem direct gevraagd. En nee, op geen enkele wijze dan ook heeft hij ook maar een beetje aangegeven dat hij een constructie gebruikte met een eigen BV, en dat die BV wél winst maakte. En flink ook.

“Wij vangen niets!” Tweet van 19 Mei toen er dus al ruim 20 miljoen dividend was afgeroomd. pic.twitter.com/qBsq3DgbKP — Jan Driessen (@JanDriessen) June 2, 2021

Dan zie ik opmerkingen voorbij komen van mensen op Twitter die zeggen dat deze controverse slechts “gebruikt” wordt door de overheid om de aandacht af te leiden van het eigen falen. Nou, ongetwijfeld vaart de overheid hier even wel bij, maar dat maakt geen sier uit. Deze man heeft de boel willens en wetens voor de gek gehouden. Hij heeft bakken met geld verdiend aan een zware crisis, loog daarover op tv, loog daarover op Twitter, kreeg vriendelijke media-aandacht juist omdat het zogenaamd allemaal zonder winstoogmerk gebeurde… “Jullie hadden er achter kunnen komen, dus ik heb niet gelogen” is gewoon een onzinnig nepexcuus.

Wat Sywert heeft gedaan is een grof schandaal. Zoals HP/De Tijd terecht stelt: “Juist omdat Sywert de Samaritaan zich ‘om niet’ uit de naad werkte voor ons ondergewaardeerde zorgpersoneel, kon hij haast dagelijks aanschuiven op radio en televisie, Hulptroepen.nu in de markt zetten en momentum creëren voor de sprong naar het grote geld.” Het was deel van de marketing gimmick – en nog een belangrijk deel ook.

“Er valt, kortom, geen enkele legitieme verklaring voor dit gedrag te bedenken. Wat overblijft is dat Samaritaan Sywert het heilige boontje wilde blijven spelen en dacht dat hij zijn bedrog wel geheim kon houden,” schrijft Jan Kuitenbrouwer helemaal correct. “Nu zit hij op een met list en bedrog verkregen fortuintje, dat iedereen hem misgunt en hij grotendeels zal moeten weggeven om zijn geruïneerde reputatie nog enigszins te herstellen. ”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Zo is het. En dit figuur heeft dit helemaal aan zichzelf te danken; aan zichzelf en zijn overduidelijke leugens. Tot zover Sywert van Lienden. Adios!

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!