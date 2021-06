Video! Thierry Baudet fileert het partijkartel: ‘Het formatiespel is één groot theater!’

Tijdens het debat in de Tweede Kamer vandaag over de formatie gebruikte Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet zijn grofweg twee minuten spreektijd om het partijkartel te fileren. Daarbij legde hij de vinger écht op de zere plek, op een manier die eigenlijk not done is in Nederland. “Het formatiespel van de afgelopen maanden is één groot theater,” zei hij namelijk. Dat is wel zo, maar dat mogen we niet hardop zéggen, Thierry!

“Beroemd is de uitspraak van Noam Chomsky dat je mensen het makkelijkste zoet kunt houden door bij voorbaat al zeer strikte, zeer smalle marges van wat acceptabel is vast te stellen, en dan vervolgens een zeer druk en levendig debat te organiseren op miniscule detailpunten,” begon Baudet zijn inbreng. “Grote vragen, grote kwesties die verklaar je bij voorbaat al buiten de orde. Die noem je ‘extreem,’ of ‘radicaal,’ of ‘onhaalbaar,’ of ‘strijdig met internationale conventies,’ of welk andere paraplubegrip je daar ook maar voor verzint.”

Zo worden de belangrijkste onderwerpen dus koudgesteld. Maar het spel gaat verder. “Vervolgens ga je extréém druk doen over procentpuntjes, poppetjes, Jantje niet met Pietje, Klaasje wel met Basje. Vliegen afvangen, puzzelen, Catshuisoverleggen, enzovoorts. De hoop is dan dat mensen zich dan vanzelf toch maar weer laten meeslepen door al die oppervlakkige en onzinnige details, door al dat gehannes en geharrewar, en dat ze na verloop van tijd als het ware normaal gaan vinden dat de marges van het debat al in een eerder stadium zo smal zijn vastgesteld en dat ze tenslotte dus ook maar meegaan in De Grote Richting die men wil, zonder dat daarbij eigenlijk nog grote vragen worden gesteld.”

“Het debat is allereerst afgekaderd met allerlei hermetische muren,” zei Baudet. “Over álle grote onderwerpen zijn de ideologische tegenstemmen buiten de orde verklaard.”

Dit is een bijzonder belangrijk punt, dat door de media natuurlijk weer keihard genegeerd wordt, maar dat daarom niet minder pertinent is. Sterker nog, juist omdat ze er zo publiekelijk niets mee doen weet je dat hij een gevoelig én belangrijk punt aanstipt. Ze negeren het omdat ze hier niets over wíllen zeggen. Dit is namelijk Het Grote Spel dat al jaren gespeeld wordt – niet alleen in de politiek maar ook in de media met allerlei kranten die zogenaamd heel anders zijn, maar eigenlijk deel uitmaken van één en hetzelfde mediakartel.

Om die eenheid te benadrukken somde Baudet alle grote onderwerpen één voor één op. De euro. De mondkapjesplicht. Corona. Islamisering. Massa-immigratie. Regime change in het Midden-Oosten. Rusland, China. Windmolens. Het Grote Europese Project. “Over álle grote thema’s is men het hier gewoon eens,” zei Baudet dan ook volkomen juist. “VVD, CDA, Partij van de Arbeid, D66, GroenLinks en ChristenUnie: allemaal zijn ze op deze grote ideologische kwesties dezelfde overtuigingen toegedaan.”

“Ze zijn dus feitelijk onderdeel van dezelfde partij,” concludeerde Baudet.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Zo is het maar net. En dat is precies waarom er, ondanks alle ruzies en zogenaamde debatten, uiteindelijk niets verandert. Want de partijen en zetels die écht met de heersende narratieven willen breken zijn zover in de minderheid (die hebben zelfs in totaal maar vijf zetels, hoewel het er voorheen acht waren) dat ze de Kamer alleen kunnen gebruiken als middel om het volk wakker te schudden, als podium. Maar politiek iets veranderen, met de ándere partijen? Nee, dat zit er niet in. Nu niet, nooit niet.