VPRO: ‘Het einde van de mensheid is wellicht nabij, door klimaatcrisis’

Publieke omroep VPRO stelt in hun tv-programma Tegenlicht dat de mensheid wel eens spoedig uitgestorven kan raken. Klimaatverandering zorgt momenteel voor een crisis die zo groot van omvang is, dat onze hele soort wel eens zou kunnen verdwijnen. “Het leven op aarde zoals we dat nu kennen gaat verdwijnen,” stelt de vrijzinnige omroep: “De kans op het einde van de mensheid is aanwezig.”

Het leven op aarde zoals we dat nu kennen gaat verdwijnen. De kans op het einde van de mensheid is aanwezig. Hoe maken we de radicale cultuuromslag die we nodig hebben om de klimaat- en biodiversiteitscrisis tegen te gaan? pic.twitter.com/Elf1S7kT4T — VPRO Tegenlicht (@VPROTegenlicht) June 24, 2021

Maar alles is nog niet verloren, denkt de VPRO: “Hoe maken we de radicale cultuuromslag die we nodig hebben om de klimaat- en biodiversiteitscrisis tegen te gaan?”

Op social media doet de omroep daarom enkele voorstellen. Bewoners van gebieden met veel woestijnen erin, moeten ophouden met het verlangen naar groene grasweiden, zo stelt schrijver Amitav Ghosh bij Tegenlicht. Tegelijkertijd wordt de kijker een keur aan beelden van natuurlijke verwoesting voorgeschoteld, van instortende bergen tot overstromende rivieren. “Als het zo doorgaat met het opwarmen…” aldus iemand die nabij bergen woont die mogelijk binnen afzienbare tijd zullen bezwijken: “Je doet er niks aan. De mensen zijn een beetje… ahmpf.”