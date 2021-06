Vrouwelijke Syriëganger definitief in Nederland aangekomen: verschijnt binnen enkele dagen voor rechter

Gisteren was een Nederlandse delegatie in Syrië aanwezig om een Nederlandse vrouwelijke Syriëganger te ontvangen. Zojuist is bekend geworden dat de dame in kwestie is aangekomen in Nederland, waar ze aankomende woensdag voor de rechter zal verschijnen.

Woensdag wordt ze door het Openbaar Ministerie voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam, dat laat NU.nl weten. Er ontstond gisteren flink wat commotie nadat het nieuws werd bevestigd dat een Nederlandse delegatie een Syriëganger naar ons land terug zou brengen. FVD-leider Thierry Baudet en PVV-leider Geert Wilders waren beide niet te spreken over D66, CDA en VVD, die in hun ogen de veiligheid in geding brengen met het terughalen van Syriëgangers. Baudet hekelde ook het feit dat zowel het CDA als VVD de massa-immigratie keer op keer niet aanpakken.

Als wij mensen naar Syrië sturen om “Nederlandse” paspoort-terroristen hierheen te halen, kunnen wij ook mensen naar Syrië sturen om de terugkeer van Syriërs te regelen. Opnieuw blijkt: VVD en CDA wíllen de massa-immigratie. Ze wíllen het niet aanpakken of mensen uitzetten. — Thierry Baudet (@thierrybaudet) June 5, 2021

Volgens het ministerie deed zich zaterdag een “uitzonderlijke gelegenheid” voor, waardoor de vrouw naar Nederland kon worden gehaald. Het proces tegen de vrouwelijke Syriëganger is al sinds 2016 in gang en zal woensdag worden voortgezet op Nederlandse bodem.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!