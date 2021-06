VVD’er en COA-baas Milo Schoenmaker wil bijstandsmoeders “onder één dak” zetten met asielzoekers: “Dat kan!”

Milo Schoenmaker is VVD’er en onder meer oud-burgemeester van Gouda. Tegenwoordig is hij hoofd van het COA, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. En in die hoedanigheid heeft hij volgens zichzelf een geweldig idee: bijstandsmoeders gewoon onder één dak brengen met asielzoekers. Omdat er te weinig woningen zijn. Gezellig!

Als je wilt weten hoe erg VVD’ers tegenwoordig van God los zijn, en hoe ze denken over het “gepeupel,” hoef je alleen maar even te kijken naar het nieuwe plan van Milo Schoenmaker, de baas van het COA. Want deze elitaire man die altijd ruim voldoende geld te makken heeft gehad, heeft een ge-wel-dig idee, vindt hij zelf: voortaan kunnen bijstandsmoeders en asielzoekers eigenlijk prima onder één dak geduwd worden. Lekker met elkaar laten leven. Gezellig! Want er zijn te weinig woningen beschikbaar, nou, zo los je dat probleem op!

“We willen toe naar flexibele opvang. Daar is een omslag voor nodig: we willen langjarige contracten met de gemeenten afsluiten, zodat we groei en krimp op de locaties zelf kunnen organiseren,” aldus Schoenmaker. Als er dan wat minder asielzoekers komen, komen er natuurlijk bedden vrij in die kampen (want dat zijn het). En, zegt hij, daar kunnen “kwetsbare groepen” eigenlijk prima in. Nu moet het COA opvanglocaties met weinig inwoners nog sluiten. Maar als je die “kwetsbaren” erbij haalt, kun je ze alsnog volstoppen. “Het COA wordt door de overheid gefinancierd,” zegt hij heel blij, “op basis van het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt. Lege bedden worden in principe niet gefinancierd, dus dat betekent dat je bij krimp vrij snel moet handelen.”

Gevraagd of dit dan betekent dat een bijstandsmoeder onder één dak komt te wonen met een “statushouder” antwoordt hij: “Dat kan, als dat past. We hebben ook vaak gezinnen en daar kunnen dan andere personen bij worden geplaatst.” Maar hij geeft de voorkeur aan studenten. “In Nijmegen en Utrecht hebben asielzoekers een tijd samengewoond met studenten. In Oegstgeest is contact gezocht met Divorce Housing, een organisatie die zich inzet voor huisvesting voor mensen die gescheiden zijn.”

Let op hoe dit idee voortkomt uit het “probleem” dat het COA geen geld krijgt “voor leegstaande bedden.” En dus moeten daar maar een paar rasechte Nederlandse op gegooid worden.

VVD'er wil het liefst al het gepeupel in een kamp stoppen, wat een verassing. https://t.co/uJsvecIDqC — Brent Hadderingh (@BrentHadderingh) June 10, 2021

Dit kan écht alleen maar komen van een VVD’er. Het wordt écht niet schaamtelozer, arroganter, en anti-eigen volk dan dit.

