Wat? Mark Rutte en Bente Becker kondigen heel trots infantiel VVD-stickeralbum aan: ‘En jij kan ‘m winnen!’

Triester dan dit wordt het niet. De formatie ligt nog steeds min of meer stil. En ja, het land wordt nog steeds kapotgemaakt door een ultralinks kabinet dat er geen enkele moeite mee heeft om arme Nederlanders financieel de vernieling in te helpen (hallo toeslagenaffaire). Maar waar zijn ze bij de VVD mee bezig? Juist. Een stickeralbum.

Het is eigenlijk nauwelijks te bevatten. Maar VVD-Kamerlid Bente Becker heeft gisteren aangekondigd op Twitter dat ze bij haar partij een nieuwe actie bedacht hebben: een VVD-stickeralbum. 26 stickerfoto’s van VVD’ers. Die kun je erin plakken. Zeg maar, de politieke versie van de bekende voetbalstickeralbums. Voor kinderen.

Nou, zegt Becker, bij de VVD doen ze dit nu dus ook. Voor alle ‘fans’ of zo. En, jeetje!, je kunt zo’n album winnen! Kijk maar:

Zo! De eerste drie punten voor het Nederlands elftal zijn gelukkig binnen. Vroeger had je mooie stickeralbums die je kon sparen. Er is er nu ook een van de VVD met stickers van Pieter Oud tot aan Tamara van Ark. Wil je er eentje winnen? Kijk dan op https://t.co/mMLsqj7aDI! pic.twitter.com/xMXiBN50AI — Bente Becker (@bentebecker) June 14, 2021

Ook premier Mark Rutte doet een duit in het zakje.

Je kunt zo’n belachelijk album winnen “maar alleen als je uitlegt waarom jij daar recht op denkt te hebben,” aldus de man die al 11 jaar premier van dit land is, en denkt dat de Nederlandse kiezer een kind van 6 is.

Dit is natuurlijk heel erg. Ik was er dan ook van overtuigd dat het nep was. Ze maakten een grap. Ha-ha. Leuk. Even de boel pesten. Een trollactie vanwege het EK voetbal.

Maar nee. Het is serieus bedoeld. Want als je naar de website van de VVD gaat zie je daar inderdaad dat ze een “speciale” actie hebben met dat belachelijke stickeralbum van ze.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Moeten we hier nou om lachen of om huilen?