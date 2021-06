Wilders woest op media na berichten over Graus: ‘Tuig van de richel’

Onlangs berichtte het NRC Handelsblad dat voormalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib PVV’er Dion Graus de toegang tot de Tweede Kamer had ontzegd omdat er een MeToo-klacht was binnengekomen bij haar. Dit bericht werd opgepikt door alle andere media.

Maar korte tijd later bleek dat dit verhaal niet klopte. Want de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer, D66’er Vera Bergkamp, zegt dat Graus nooit formeel de toegang tot het parlementsgebouw is ontzegd, wat het NRC wél beweerde.

PVV-leider Geert Wilders heeft nu woedend gereageerd op de berichtgeving van de NRC. Hij doet dat in twee tweets. In de eerste tweet beschuldigt hij de krant van het verspreiden van leugens:

Smerige leugens dus van smerige anti-PVV krant @nrc bah bah. https://t.co/of6EFz3qB8 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 5, 2021

En in de tweede tweet opinieert hij dat journalisten sowieso “tuig van de richel zijn,” een enkele uitzondering “daargelaten.”

Journalisten zijn – uitzonderingen daargelaten – gewoon tuig van de richel. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 5, 2021

Wilders krijgt bijval van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. “Is zo,” schrijft die in reactie op Wilders’ tweede tweet.

