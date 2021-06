Wow! GroenLinks-diva Lisa Westerveld eist meer, meer, meer coronamaatregelen: ‘Wereldwijd zijn er besmettingen!’

Het is werkelijk ongelooflijk. Het aantal besmettingen en ic-opnames, en natuurlijk het aantal sterftegevallen, neemt razendsnel af in Nederland, maar oh my Gosh, bij GroenLinks zien ze tóch nog reden om zo lang mogelijk door te gaan met de coronamaatregelen. Want er vinden wereldwijd, aldus Kamerlid Lisa Westerveld, toch nog heel veel “besmettingen” plaats. Daarom vindt ze het niet kunnen dat minister Hugo de Jonge zei dat in september alle maatregelen waarschijnlijk kunnen verdwijnen.

De oren van iedere weldenkende Nederlander stonden vandaag te klapperen toen Lisa Westerveld van GroenLinks in de Tweede Kamer haar betoog hield over de coronamaatregelen. Want waar normale mensen – inclusief Geert Wilders – pleiten voor meer, meer, meer versoepelingen, wil Westerveld er juist minder, minder, minder.

Haar redenering? Er vinden “wereldwijd” nog steeds flink wat besmettingen plaats, waarbij er mogelijk ook “mutaties” gecreëerd worden. En omdat dit het geval is mag De Jonge niet zeggen van Westerveld dat het een “reëel perspectief” is dat per 1 september ook de basismaatregelen losgelaten mogen worden. Dat zou niet verantwoord zijn, aldus Westerveld.

Dit is natuurlijk totale gekte. Een enorm deel van de bevolking is ingeënt, en in september al helemaal. Het aantal ic-opnames holt achteruit, datzelfde geldt voor het aantal besmettingen én het aantal sterftes. Ondertussen gaat het mkb helemaal kapot door alle nodeloze, inefficiënte, ontzettend dure, en onmenselijke maatregelen. Maar deze vrouw van GroenLinks denkt: ‘Weet je waar wij behoefte aan hebben? Maatregelen. Meer en vooral ook lánger. Want stél je voor dat er nog mensen ziek worden door corona.’

Het is bizar. Maar misschien toch weer niet. Want al die “maatregelen” passen natuurlijk prima bij de marxistische wortels van die partij. Want van welke partijen was GL ook alweer een fusering? Ah, hier is Wikipedia met het antwoord: de PPR, de PSP, de CPN en de EVP. Jawel, de Communistische Partij Nederland, die fan waren van verregaande repressie. GroenLinks komt daar uit voort.

Opeens wordt het heel logisch dat die partij de vrijheidsontnemende coronamaatregelen tot in de eeuwigheid wil verlengen.

