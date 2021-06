Wybren van Haga: ‘Bevrijd Nederland van windmolenparken en zonne-akkers, bouw kerncentrales’

Nederland moet onmiddellijk stoppen met het aanleggen van nieuwe windmolenparken en zonne-akkers, zo betoogt Groep Van Haga-naamgever Wybren van Haga vandaag. Het van FVD afgesplitste Kamerlid wil af van grote hoeveelheden land die worden vrijgemaakt voor zonne- en windenergie.

“Landschapsvervuiling, een verpest uitzicht, hinderlijke slagschaduw van ronddraaiende wieken, hoofdpijn door laagfrequent geluid, waardedaling van woningen. Vraag omwonenden van een windpark naar hun bezwaren en ze dreunen dit rijtje moeiteloos op,” aldus onderbouwt hij zijn theorie dat Nederland moet worden “bevrijd” van deze vormen van energieopwekking. “Verloedering van het landschap” ligt op de loer, vindt Van Haga.

In plaats daarvan moeten zonnepanelen op daken worden gelegd, en niet in groene weides. Dat levert “drie keer winst” op, denkt de parlementariër: “We houden ons landschap mooi, we stappen over op schone energie én we realiseren voor onze inwoners een lagere energierekening.”

Maar daarnaast moet ook kernenergie een flinke impuls krijgen: “De politieke meerderheid voor kernenergie is groter geworden. Start dat onderzoek naar wat er nodig is om bedrijven te verleiden om kerncentrales te bouwen en te bepalen op welke locaties deze moeten komen,” laat Van Haga weten.

De plannen van Groep van Haga worden deze week nog in de Tweede Kamer gepresenteerd.

