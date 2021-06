Wybren van Haga wordt kartelknuffelaar: ‘Gelukkig heeft D66 een echte ondernemer in de Tweede Kamer’

Oké. Dat Wybren van Haga, nu hij weer voor zichzelf begonnen is, een wat andere opstelling kiest, soit. Dat kan. Maar is het nou echt nodig om het partijkartel – en dan met name dé kwaadaardige partij van ons land, D66 dus – kapot te knuffelen? Nee.

Wybren van Haga was in de aanloop na de verkiezingen van 17 maart wat mij betreft dé revelatie van de Nederlandse politiek in 2020/2021. Hij sprak als een echte FVD’er, wat wil zeggen: als iemand die het narratief, wat corona betrof zéker, wilde doorbreken. Omdat hij meer ervaring had in de Tweede Kamer wist hij daarnaast ook nog eens heel goed hoe het politieke spel gespeeld werd. Die combinatie – ervaring in de politiek + een helder FVD-standpunt – leverde hem niet alleen de tweede plek op de kieslijst op van FVD, maar ook nog eens 200.000 voorkeursstemmen.

Maar daarna besloot hij zich af te scheiden. Vanwege een poster. Zei hij publiekelijk. Of anders omdat Thierry Baudet een artikel schreef waarin hij uitlegde dat FVD “ophef” is… of helemaal niet zou zijn. Het zijn dingen die voor niemand die FVD langer kent als een verrassing kwam, maar voor Van Haga was het aanleiding om eruit te stappen.

Oké. Jammer. Want nodeloos.

Goed. Dan denk je, misschien dat hij zich in zijn eigen groep gewoon als een soort FVD’er gaat gedragen; als de Wybren van Haga die we tijdens de verkiezingscampagne zijn gaan kennen. Maar wat zien we sinds zijn afscheiding? Meer en meer schuift hij op in de richting van het partijkartel. Hij wordt steeds minder FVD’er en steeds meer VVD’er.

Het toppunt werd vandaag bereikt. Want wat tweette hij vandaag? Dit:

De financiering van het #MKB is een probleem door de toegenomen regeldruk voor de banken.

Gelukkig heeft @D66 met @romkedejong nu ook een echte ondernemer in de Tweede Kamer die dit probleem begrijpt.

Samen gaan we het financieringsprobleem aanpakken!https://t.co/OIHYxm5FmC — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) June 9, 2021

Dit is een gotspe. D66 is veruit de meest kwaadaardige partij van Nederland, bar none. Zelfs GroenLinks is niet zo kwaadaardig, zo ronduit slecht als de club van Sigrid Kaag. Maar Van Haga prijst de partij tóch.

Dat is al erg genoeg. Maar daar komt dit nog eens bij: hij prijst de partij omdat er zowaar een D66-ondernemer in de Tweede Kamer zit die opeens net doet alsof hij het lot van andere ondernemers heel belangrijk vindt… terwijl D66 het MKB de afgelopen coronatijd bewust, willens en wetens, op buitengewoon koelbloedige wijze, de nek heeft omgedraaid.

“Samen gaan we het financieringsprobleem aanpakken!” aldus Van Haga. Over een partij die ondernemers het afgelopen jaar systematisch, bewust, opzettelijk kapot heeft gemaakt. Geruïneerd.

Het is een schande dat Van Haga dit uit zijn vingertoppen heeft gekregen. Hij is in de Kamer gekomen door mensen die begrijpen dat D66 het politiekgeworden kwaad is, en specifiek door ondernemers die ervan overtuigd waren dat hij hún belangen ten koste van alles zou verdedigen, en op hardhandige wijze zou afrekenen met de anti-MKB’ers van het partijkartel.

Maar wat doet deze man nu? Nadat hij zijn zetel zeker heeft gesteld (overigens een verdiende zetel hoor, laat daar geen misverstand over bestaan, als je meer dan 200.000 voorkeursstemmen krijgt kan niemand daar iets van zeggen) en voor zichzelf is begonnen transformeert hij zichzelf opeens in een kartelknuffelaar pur sang. Schandalig.

