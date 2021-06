Zakelijke autoverzekering afsluiten? Hier moet je op letten

Ben je ondernemer en ga je vaak langs bij klanten? Dan schaf je mogelijk een zakelijke auto aan. Als je met jouw zakelijke auto de weg op wilt, moet je deze allereerst verzekeren. Wanneer je dit niet doet, mag je namelijk de openbare weg niet op. Reden genoeg om zo snel mogelijk een verzekering af te sluiten. Omdat het een zakelijke auto betreft, kun je hier beter geen particuliere autoverzekering voor afsluiten. Wij raden je in dat geval aan om voor een zakelijke autoverzekering te kiezen. Heb je nog niet eerder zo’n verzekering afgesloten? Wij vertellen je hier waar je in dat geval op moet letten.

Is een zakelijke autoverzekering verplicht?

Wanneer je als ondernemer een zakelijke auto koopt, ben je niet altijd verplicht om ook een zakelijke autoverzekering af te sluiten. Neem je het voertuig op in de boekhouding van jouw bedrijf? Dan is dit wel verplicht. De auto wordt in dat geval namelijk aangemerkt als een bedrijfsauto. Volgens de Nederlandse wet ben je dan verplicht om een zakelijk autoverzekering af te sluiten. Als je de auto niet in de boekhouding van jouw bedrijf zet, volstaat een particuliere autoverzekering meestal.

Verschillende dekkingen

Net als bij een particuliere autoverzekering kun je bij een zakelijke autoverzekering eveneens kiezen uit verschillende dekkingen. Ben je niet bekend met de mogelijkheden? Dan kies je misschien lukraak een dekking uit. Dit raden wij jou niet aan, want hierdoor is jouw bedrijfsauto mogelijk niet goed verzekerd. Om je te helpen de juiste keuze te maken, staan we hier kort stil bij de verschillende dekkingen van een zakelijke autoverzekering.

1. WA

Volgens de Nederlandse wet ben je verplicht jouw bedrijfsauto minimaal te verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid (WA). Met deze verzekering ben je verzekerd voor schade die je met jouw bedrijfsauto aanricht bij anderen. Het kan hierbij gaan om schade aan de auto van een ander, maar ook om schade aan spullen. De WA-verzekering is de goedkoopste zakelijke autoverzekering, maar heeft ook de minst uitgebreide dekking.



2. WA + Beperkt Casco

Als je voor deze dekking kiest, ben je niet alleen verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Ook schade aan jouw bedrijfsauto valt namelijk binnen de dekking WA + Beperkt Casco. Het gaat in dit geval om schade als gevolg van brand, blikseminslag, storm, hagel, diefstal, inbraak, ruitbreuk en joyriding. Daarnaast valt een aanrijding met loslopende dieren en vogels binnen de dekking. Omdat de zakelijke autoverzekering WA + Beperkt Casco uitgebreider is dan WA, betaal je hier ook een hogere premie voor.



3. WA + Volledig Casco

Dit is de meest uitgebreide zakelijke autoverzekering die je af kunt sluiten. Met WA + Beperkt Casco ben je verzekerd voor alle bovenstaande zaken, maar schade door een aanrijding wordt eveneens vergoed. Het maakt overigens niet uit of je de aanrijding zelf hebt veroorzaakt of het de schuld van een ander was. Daarnaast is jouw bedrijfsauto met deze verzekering ook verzekerd voor vandalisme. Omdat dit de meest uitgebreide dekking is, betaal je hier ook de hoogste premie voor.

Maak altijd een vergelijking

Nu je weet wat het verschil is, kun je bepalen wat voor jou de beste zakelijke autoverzekering is. Toch raden wij je niet aan om over één nacht ijs te gaan bij een autoverzekering afsluiten. Neem er liever de tijd voor, zodat je geen verkeerde keuze maakt. Vergelijk autoverzekeringen bijvoorbeeld altijd eerst met elkaar voordat je een keuze maakt. Let hierbij niet alleen maar op de premie, maar kijk vooral goed naar de dekking en de inhoud van de verzekering.