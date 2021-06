Ziedende Lilianne Ploumen (PvdA) is helemaal klaar met formatietheater: “Houd op met die schijnbewegingen!”

PvdA-leider Lilianne Ploumen vindt er niks meer aan in Den Haag. Vandaag had ze het zoveelste overleg met informateur Mariëtte Hamer – toevallig een partijgenoot, natuurlijk – en nadien wilde ze eigenlijk maar één ding kwijt. Aan het CDA: “Houd op met die schijnbewegingen.” Want er moet nu haast gemaakt worden om een nieuwe coalitie in elkaar te flansen, vindt ze. Mét PvdA én GroenLinks.

Na haar onderonsje vandaag met Hamer sprak Ploumen even met de media. Opvallend, want gisteren wilde ze na haar geheime achterkamertjesoverleg met Sigrid Kaag (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) niets zeggen. Nu dus wel.

Haar boodschap was gericht aan alle partijen die wellicht met elkaar gaan onderhandelen over de komende coalitie, maar heel specifiek aan CDA-leider Wopke Hoekstra. U weet wel, dat is die ‘christendemocraat’ (haha!) die partijgenoot Pieter Omtzigt de afgelopen maanden heel opzichtig met een mes in de rug heeft gestoken, en die nu net doet alsof hij het maar wat “lastig” vindt om mogelijk met GroenLinks én PvdA te gaan regeren.

Ploumen is daar wel klaar mee, met dat gebakkelei over welke partijen wel en niet mee mee mogen doen. “Houd op met al die schijnbewegingen en alleen maar nee zeggen,” beet ze Hoekstra vandaag toe na haar theekransje met Hamer. “Hoekstra zegt steeds: ‘Vooruit met de geit.’ Maar ik laat het aan jullie verbeelding of die geit ook onderweg is.”

Nou heb ik – eerlijk is eerlijk – geen idee wat ze met dat laatste precies bedoelt, maar het zal vast een sneer zijn naar Hoekstra onder het mom dat die te weinig “constructief” (ook zo’n term waar ze enorm van houden in Den Haag) zou zijn. Want dat is in die kringen natuurlijk een enorme doodzonde. Je zou maar “lastig” zijn en “dwars liggen.” Gossiedorie, onmenselijk! Dát is het.

Zo. Hoekstra weet dus wat er van hem verwacht wordt. De PvdA was weliswaar één van de grote verliezers bij de verkiezingen, maar het is duidelijk wie er in Den Haag de lakens uitdeelt: mevrouw Ploumen, en niemand anders. Het CDA met Wopke Hoekstra mag al blij zijn als ze haar schoenen mogen poetsen.

