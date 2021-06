Stiekem achterkamertjesoverleg Kaag, Klaver en Ploumen bewijst: de nieuwe politiek van D66 is flauwekul

Het was eigenlijk ongelooflijk wat er gisteravond gebeurde: D66-leider Sigrid Kaag werd gisteren betrapt toen ze in het geniep formatieoverleg voerde met Jesse Klaver van GroenLinks en Lilian Ploumen van de PvdA. Klaver kwam de fractiekamer van D66 uitlopen, maar – verrast doordat er journalisten stonden – keerde hij zich om en liep snel de kamer weer in. Dit is de “nieuwe politiek” die Kaag voorstaat. Het is niet minder geniepig, maar nóg achterbakser en minder transparant dan de “oude politiek” van Mark Rutte. En dat wil wat zeggen.

Nadat Klaver uiteindelijk toch nog de fractiekamer uit kwam lopen zei hij alleen maar dat hij “niets toe te voegen” had aan wat hij “vanmiddag [had] gezegd.” Ploumen stond er net zo in. “We hebben even bijgepraat,” aldus de PvdA-achterkamertjesleider, “er valt van alles te bespreken.”

Natuurlijk kan een blinde nog zien wat hier aan de hand is. Kaag, Ploumen en Klaver hebben met elkaar gesproken om een effectieve strategie te ontwikkelen om beide linkse partijen alsnog het kabinet in te rommelen. CDA en VVD willen dat liever niet – of zeggen dat publiekelijk liever niet te willen – maar dat maakt de drie linken niets uit. Even samen overleggen, even samen een strategie uitstippelen, en dan vooral duidelijk maken dat ze het of samen gaan doen, of niet. En dan moeten VVD en CDA natuurlijk wel door de knieën.

Het is eigenlijk gewoon dieptriest dat dit in Nederland gebeurt. Ten eerste natuurlijk omdat deze PvdA en GL de grote verliezers van de verkiezingen waren en dus helemaal geen recht hebben op kabinetsdeelname, maar ten tweede, en belangrijker, dat ze het zo stiekem in de achterkamertjes doen. Kaag beloofde Nederland een nieuwe politiek. Transparantie. Democratie. Inspraak van de burger. Geen geheime regelingen meer. Een echte, functionerende parlementaire democratie.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Leugens. Sigrid Kaag is geen haar beter dan Rutte en al die andere kartelpolitici. Sterker nog, qua machiavellisme en geheimzinnigheid kunnen zij nog iets van háár leren.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!