Zomers genieten aan tafel

Op warme zomerdagen drinken we meer dan op andere dagen. Het liefst doen we dit lekker aan het strand in een zonnig land, maar de vakantie prijzen stijgen snel, daarom is het ook leuk om een drankje thuis te doen. Veel drinken is prima en wordt ook aangeraden maar betekent vaak wel dat het hongergevoel verlaagd wordt. Bovendien heeft niemand veel zin om op een warme zomerdag uitgebreid te gaan staan koken. Dat hoeft gelukkig niet. Er zijn voldoende gezonde alternatieven voor een heerlijke lichte maaltijd op warme zomerdagen.

Lekker fruit en groente snacken

Gedurende de zomer liggen veel lekkere, maar niet altijd gezonde verleidingen klaar. Denk aan snel een frietje eten, een hamburger van de BBQ of lekkere ijsjes. Doordat we onszelf door de warmte vaak ook wat loom voelen hebben we geen zin in uitgebreid koken en vallen al snel voor een gemakkelijke fastfood maaltijd. Gezond en lekker eten in de zomertijd hoeft niet veel tijd te kosten. Wanneer je zorgt voor een basis aan gezonde voedingsmiddelen in huis, kun je heel snel een heerlijke en gezonde salade op tafel zetten of een smoothie bereiden met vers fruit. Snacken kun je met een zak chips doen maar beter is het uiteraard om gewoon lekker veel van dat heerlijke zomerfruit te eten. Aardbeien, snacktomaatjes, komkommers of watermeloen zijn een heerlijk fris alternatief. In de Coop folder vind je volop lekkere en gezonde voedingsmiddelen, zoals eerder genoemd, om het je gemakkelijk te maken.

Handige basisproducten voor een snelle en lekkere zomersalade

Wanneer je een aantal basisproducten in huis hebt kun je snel een gezonde salade of smoothie bereiden. Denk aan producten als,

Voldoende fruit, vers of diepgevroren

Spinazie, heerlijke basis voor salades en smoothies

Olijfolie of balsamico- azijn als dressing

Een voorraad pitten, noten en zaden, heerlijk door de salade

Snackfruit en groente zoals snoeptomaatjes, snackkomkommers, worteltjes en radijsjes.

Met deze basisproducten in je {koel)kast zet je snel en eenvoudig een lekker, licht en toch gezond gerecht op tafel na een lange zomerdag. Het is daarnaast de perfecte manier om suikers in je maaltijden te vermijden, zo kan je ook nog eens meedoen met een suikervrije challenge!

Slim snacken op het strand of op het terras

Natuurlijk willen we je niet alle heerlijke zomerse verleidingen ontnemen. Af en toe eens zondigen kan best als je zorgt voor een goede balans. In plaats van bier of cocktails met bitterballen op het terras kun je ook kiezen voor Spa rood en noten of een broodje gezond. Verpakt (room)ijs bevat ook flink meer calorieën dan een even verfrissend waterijsje en zelfgemaakte popcorn is even lekker als een zak chips. Je ziet het. Er zijn echt heel veel lekkere en gezonde voedingsproducten om je de warme zomerdagen gezond door te helpen. Geniet van je zomer en blijf gezond!