Zomervakantie tot 83% duurder!

De zomer komt eraan en Europa lijkt net op tijd te zijn met het introduceren van een app waarmee Europeanen weer kunnen reizen op eigen continent. Landen als Spanje, Griekenland en Italië gaan langzaam weer openen en beginnen toeristen alweer te lokken en verwelkomen. Dat merken ook de reisorganisaties die na de afgelopen persconferenties hun website verkeer en boekingen explosief hebben zien toen nemen.

Prijzen flink gestegen

Het aanbod is nog beperkt en de vraag is enorm hoog. Dat heeft een prijsopdrijvend effect, dat is aangetoond vanuit data onderzoek van vakantiesite Last-minute-vakanties.nl. Zij hebben verschillende nu boekbare reizen onderzocht, van diverse reisorganisaties en in verschillende landen. Waarbij elke onderzochte Europese bestemming duurder bleek dan dezelfde periode een jaar geleden. De prijzen liggen nu tussen de 5% tot wel 83% hoger.

Grootste stijging bij luxe vakanties

Vooral de luxere pakketreizen met resorts van 5 sterren zijn nu gemiddeld 23% duurder. Deze stijging is te verklaren, doordat vakantiegangers lange tijd geen vakanties konden boeken en omdat deze reizigers meer geld over hebben om aan vakantie te besteden. Het lijkt erop dat de Nederlander nu gaat voor meer comfort en luxe. Ook speelt mee dat populaire vakantielanden als Egypte en Turkije, nog op code oranje staan. Hier worden dan ook nauwelijks tot geen reizen naartoe aangeboden.

Prijzen na de zomer

De prijzen na het zomerseizoen zijn nog niet volledig bekend en onderzocht. De verwachting is dat de vraag ook dan nog steeds hoog zal zijn en daarmee de prijzen ook hoger zullen liggen. Wel zullen steeds meer hotelbedden beschikbaar worden en mogelijk ook andere bestemmingen buiten Europa boekbaar worden voor Nederlandse toeristen. Dit zou op termijn de prijzen weer naar de niveaus kunnen brengen van voor de Corona pandemie.