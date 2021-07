Ernst Kuipers zorgt voor onrust: ‘Virus gaat niet meer weg, herhaalde vaccinaties goed mogelijk’

Ernst Kuipers, voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg, mocht gisteren aanschuiven bij het praatprogramma Humberto waar hij zijn zorgen uitte over de toekomst. Het virus gaat niet meer weg, aldus een bezorgde Kuipers. Wat betekent dat herhaald vaccineren een werkelijkheid kan worden. Ondertussen is dit het zoveelste doemscenario dat door een expert wordt voorspeld – waarvan vele eerdere scenario’s ook nooit maar in de buurt gekomen zijn van een realiteit. Het begint toch steeds meer op paniekzaaierij te lijken.

Terwijl het rap gaat met de Nederlandse vaccinatiestrategie kijkt Kuipers bezorgd naar de toekomst. De sfeer in Nederland is ten opzichte van de grauwige lockdownperiode 180 graden gedraaid. Veel Nederlanders genieten met volle teugen van de heropening van ons land. Maar Kuipers weet dit optimisme weer met de grond gelijk te maken, bij Humberto uitte hij zijn twijfels over de langdurige effectiviteit van de vaccinaties:

“Het virus gaat niet meer weg. Het zou dus ook zo kunnen zijn dat je tegen herhaalde vaccinaties aanzit. We kijken nu heel blij als je eenmaal Janssen of tweemaal een van de andere hebt gehad, dan ben je klaar. Nou het zou goed kunnen dat je daarna opnieuw moet, of omdat de effectiviteit langzaam afneemt, of omdat er varianten komen waartegen ze minder goed beschermen.”

Nu zou het natuurlijk goed kunnen dat de huidige vaccins ons geen bescherming bieden voor de lange termijn, maar dat is nog uiterst onzeker. Wel valt deze opmerking in een duidelijk zichtbaar patroon wat we al gedurende de hele crisis zien. Het OMT en RIVM voorspellen met allerlei bombarie het ene na het andere rampscenario en keer op blijken er honderden variabelen en nuances te zijn.

Wellicht wordt het gewoon eens tijd dat ze minder snel aankomen met een doemscenario, want dit begint op deze manier meer op paniekzaaierij te lijken dan een waarschuwing. Ook ondermijnen de experts hun eigen geloofwaardigheid hiermee. Op deze manier wordt er alleen maar voor onrust gezorgd. Wacht het éérst kalm af, en dan zien we dán wel wat nodig blijkt te zijn!