BBB niet te spreken over verzaken compensatie Groningers: ‘Kabinet ga nou eens leveren!’

Zwaar gedupeerde Groningers worden al jaren aan hun lot overgelaten door het kabinet. Sommige noorderlingen wachten al zeven jaar op compensatie van de overheid, iets wat hen is beloofd. Maar we zijn inmiddels al jaren verder en ze hebben nog steeds geen cent gekregen. Tot overmaat van ramp laat de overheid zelden van zich horen, dit tot grote frustratie bij de partij van Caroline van der Plas, de BoerBurgerBeweging.

Voor wie nog steeds denkt dat de overheid er is voor haar burgers moet maar eens een kijkje nemen in Groningen. Gedupeerde burgers, die zeven jaar geleden al hoorden dat ze recht hebben op ondersteuning én financiële compensatie, kunnen nauwelijks rekenen op steun van ‘Vadertje staat’. De politieke partij BBB vindt dit schandalig, naar de mening van de partij wordt het tijd het kabinet eindelijk eens “gaat leveren”.

"Ze houden me al 7 jaar voor de gek".

Kabinet ga eens leveren en haal Groningen uit de shit!!! https://t.co/k41DzeTQXB — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) July 28, 2021

Aan al die valse beloftes hebben mensen natuurlijk helemaal niks. Tijdens de afgelopen landelijke verkiezingen – en die van 2017 – werd vanuit partijen met regeringsambities tal van keren beloofd om de Groninger kwestie eindelijk eens goed op te lossen. Inmiddels weten we wel beter: sommige Groningers wachten al zeven jaar op herstel. Niet alleen op de broodnodige financiële compensatie, die men goed kan gebruiken voor het dekken van de herstelkosten, maar ook op enige vorm van leven vanuit het kabinet. Het blijkt namelijk dat de overheid veel gedupeerden van het kastje naar de muur stuurt.

Naast de Groningers zien we dit ook al gebeuren bij gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. Enkele weken geleden trok de Nationale Ombudsman ook al aan de bel; het hersteltraject zou nu al te traag verlopen en veel ouders worden bij lange na niet altijd even goed geholpen.

BBB heeft gelijk dat het kabinet nu eens moet kappen met die loze beloftes en gewoon gaat leveren. Want op deze manier worden die mensen natuurlijk nooit geholpen.