Belachelijk! ChristenUnie-moralisten boos op Van der Plas (BBB): ze roept boeren op Limburgers onderdak te verlenen

Het is eigenlijk ongelooflijk. BBB-leider Caroline van der Plas roept op Twitter mensen – met name boeren – op om Limburgers getroffen door de watersnoodramp onderdak te bieden. En hoe reageren ChristenUnie-jongeren daarop? Door te klagen dat dit niet goed is. Want klimaatverandering.

“Zijn er mensen uit Limburg die huis en haard hebben moeten verlaten en geen onderdak hebben vannacht of komende dagen?” vraagt Van der Plas op Twitter. “Ik wil graag helpen onderdak te bieden of helpen onderdak te zoeken. Boeren, hebben jullie mss ook slaapplek over? Laat het me weten!”

Zijn er mensen uit #Limburg die huis en haard hebben moeten verlaten en geen onderdak hebben vannacht of komende dagen? Ik wil graag helpen onderdak te bieden of helpen onderdak te zoeken. Boeren, hebben jullie mss ook slaapplek over? Laat het me weten! #SamenSterk #HelpLimburg pic.twitter.com/STEZpiawnd — Caroline van der Plas (@lientje1967) July 16, 2021

Je zou denken dat dit een heel mooi initiatief is; een goede manier om mensen door deze vreselijke tijd te loodsen. Maar wat wekt de verbazing? ChristenUnie-jongeren vinden het idee van Van der Plas vre-se-lijk slecht. Als politica moet ze zich helemaal niet bezighouden met dit soort dingen, zeggen zij. Nee, het enige waar zij iets over zou moeten zeggen is… klimaat. Want, verzinnen de jongeren ook maar even, de ramp komt daar natuurlijk door (onzin, de we hebben altijd watersnoodrampen gehad).

“Lief aangeboden van Van der Plas maar in de praktijk vooral nuttig voor het Twitter-imago,” aldus Justin den Harder van PerspectieF (de CU-jongerenorganisatie) passief-agressief. “Gedegen klimaatbeleid is de enige langetermijnoplossing om meer natuurproblemen te beperken.”

Lief aangeboden van Van der Plas maar in de praktijk vooral nuttig voor het Twitter-imago. Gedegen klimaatbeleid is de enige langetermijnoplossing om meer natuurproblemen te beperken. — Justin den Harder (@justindenharder) July 16, 2021

Dit is natuurlijk totale gekkigheid. Ten eerste zijn er altijd watersnoodrampen geweest. De idee dat dit door “klimaatverandering” komt is niets meer of minder dan propaganda van groene totalitaire figuurtjes van het partijkartel.

En ten tweede: waar haalt zo iemand het gore lef vandaan om te zeggen dat een politica dit soort dingen niet met doen, maar zich moet focusen op “klimaatbeleid”? Als één getroffen Limburgs gezin op deze manier tijdelijk onderdak vindt dan is Van der Plas’ actie van onschatbare waarde. Je moet je voorstellen dat je zo’n gezin bent, dat je geen onderkomen hebt, maar nu wél iets vindt, door de bemiddeling van Van der Plas.

Natuurlijk hebben we het er dan nog niet eens over gehad dat Limburgers dit soort oproepen ook zien en zich erdoor gesteund voelen, wat voor hen natuurlijk van wezenlijk belang is.

Het is gek dat een partij die zich “christelijk” noemt dat niet begrijpt. Van der Plas schrijft dan ook terecht:

Ik dacht dat @christenunie altijd van de barmhartigheid was? 🤷🏻‍♀️ — Caroline van der Plas (@lientje1967) July 16, 2021

Maar, ja, types als die van de CU zouden ongetwijfeld het één en ander op te merken hebben aan de Barmhartige Samaritaan. Iemand zo even helpen, tussendoor? Nee, man! Hij had het politieke systeem moeten veranderen!

Het is ongelooflijk dat deze mensen zichzelf christen durven te noemen. Want met het christendom hebben ze al heel lang niets meer te maken.

